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Вторник 25 июня

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ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы?

ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы?
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Русская литература – это бескрайний космос, полный ярких звезд и неизведанных галактик. Каждый автор – портал в другой мир, созданный его воображением. Готовы ли вы отправиться в путешествие по литературной вселенной, проверить свою эрудицию и логику?

Вспомните себя в детстве. Разве не верили вы в реальность героев, не переживали за судьбы литературных персонажей? Это говорит о том, что все мы способны не просто читать текст, но и проживать его, пропускать через себя эмоции и мысли создателя. Мы способны понимать скрытые смыслы, анализировать сюжеты и делать собственные выводы.

И пусть со временем детские фантазии уступают место взрослой практичности, любовь к литературе и способность погружаться в нее с головой остаются с нами навсегда. Без подсказок только знатокам под силу правильно ответить на все 5 заданий этого теста!

Готовы ли именно вы отправиться в увлекательное путешествие по лабиринтам литературной вселенной? Только гении смогут выдать блестящий результат. Проверьте себя – выберите пропущенное слово на каждом этапе теста, выбирая только 1 из 3 вариантов ответа: "а", "б" или "в".

Фото: Sophkins / pixabay.com

1 из 5

По мнению Достоевского, в … 3/4 счастья, а в остальном — разве что только 1/4.

а) Деньги

б) Женщины

в) Дети

2 из 5

По мнению Гончарова, у зла есть дно, а ... — бездонно.

а) Кино

б) Добро

в) Шоу

3 из 5

По словам Гагарина, не космонавты первыми открыли, что Земля голубая, а …

а) Лермонтов

б) Пушкин

в) Жуковский

4 из 5

По словам Блока в адрес Есенина, ... вечен, поэтому его нельзя разрушить.

а) Живот

б) Талант

в) Кремль

5 из 5

По мнению Бунина, … удивительно знал женское сердце, редко кто умел так же говорить с женщинами, трогать их, входить с ними в духовную близость.

а) Пушкин

б) Жуковский

в) Чехов

Фото: Pezibear / pixabay.com

Правильные ответы на тест по литературной вселенной

1 из 5 – в+ (дети);

2 из 5 – б+ (добро);

3 из 5 – а+ (Лермонтов);

4 из 5 – в+ (Кремль);

5 из 5 – в+ (Чехов).

Если вы прошли на максимум это испытание — оставайтесь гениями, но продолжайте пополнять багаж знаний.

Если вы допустили одну ошибку, стоит освежить память и перечитать шедевры русской литературы.

Если вы допустили много ошибок, все равно не сдавайтесь: читайте не только русскую литературу, но и биографии творцов искусства.

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25 июня 2024, 09:47
Фото: Be_Stasya / pixabay.com
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Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @FilmsterRu
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