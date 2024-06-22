Супруга Народного артиста Российской Федерации О.М. Газманова, кавалера ордена Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени обратилась с заявлением к ограниченному кругу лиц, подтвердив тем самым высокий статус мероприятия и исключительное положение приглашенных.



Марина Газманова сжигает мосты как Гоголь второй том "Мертвых душ", ибо в лихие годы спуталась с братом-акробатом "того самого" Мавроди. Видимо, не успела она спросить у него: "В чем сила, брат?". Ибо благоверный "присел", а Мариночка переметнулась к главному малышу-кибальчишу страны, чтобы ковать железо, не отходя от кассы!

А нынче благоверная Олега Михайловича рискнула навести порядок в своем виртуальном пространстве. Вооружившись новым инструментом соцсети – программой удаления неактивных подписчиков – она смело приступила к чистке рядов.

"Нас осталось меньше, но мы на одной волне!" – с гордостью провозгласила Мариночка, оставив за бортом случайных пассажиров. В трюме, конечно же, только самые преданные: те, кто не путают "Есаула" с "Морячкой".

Удаление. Блокировка. Два простых слова, но сколько смысла они в себе таят, особенно в эпоху виртуальных связей. И если второе часто становится причиной настоящих драм, обросших домыслами и предположениями, то первое – действие скорее техническое.

Именно такая драма, пусть и в миниатюре, разыгралась в комментариях под постом Марины. "Мариночка, вы у меня есть, – с явным подтекстом пишет одна из подписчиц, – А Олега Михайловича найти не могу. Может, он меня заблокировал?"

Газманова... потеряли. И пусть это не та утрата, на которой жена может хайпануть ради "ай-яй-яй ясных дней", самое время задуматься: а не теряем ли мы что-то важное, глядя на лицедеев и трюкачей? Не превратились ли наши мысли в "наших скакунов", на которых мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет?



В контексте данного инцидента, безусловно, представляется целесообразным обратить внимание на проблематику сохранения духовного единства в эпоху цифровизации. Народный артист Российской Федерации О.М. Газманов, кавалер ордена Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, неоднократно подчеркивал значимость традиционных ценностей и нравственных ориентиров.

