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Понедельник 17 июня

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Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости

Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости
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После долгого перерыва, связанного с лечением, МакSим вернулась на сцену. Эта новость крайне порадовала поклонников певицы.

Выступление Марины Максимовой на "Черника Music Fest" в Новосибирске прошло успешно. Звезда получила теплый прием от зрителей.

Начав выступление с хита "Наверно, это мой рай", МакSим обратилась к публике с трогательными словами о том, как долго не виделись и как сильно скучала за своими поклонниками. Этот вечер стал особенным и важным для певицы, так как он символизировал ее возвращение на сцену после сложного периода лечения.

После ряда неприятных инцидентов на концертах, связанных с проблемами алкоголизма, МакSим была вынуждена приостановить свою музыкальную карьеру. Публичное признание проблемы и решение обратиться за помощью в реабилитационный центр стали важным шагом на пути к выздоровлению. Поддержка со стороны близких, дочерей и фанатов, а также забота о других людях, включая беременную мать-одиночку, стали важными аспектами в этом процессе.

Возвращение МакSим на сцену — это не только радостное событие для ее поклонников, но и символ силы, решимости и возможности преодоления трудностей. Ее открытость и готовность поделиться своим опытом могут стать вдохновением для многих, кто сталкивается с подобными проблемами. Надежда на новую главу в творческой карьере МакSим наполняет ее выступления новым смыслом и значением для публики.

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17 июня 2024, 10:30
МакSим. Фото: соцсети
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