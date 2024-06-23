"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные

Надежда Георгиевна Бабкина сияет на небосклоне отечественного искусства подобно звезде первой величины. Народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, профессор, основатель и бессменный руководитель театра "Русская песня" – ее титулы и звания подобны изысканным драгоценным изделиям, венчающим талант этой выдающейся персоны. Ее композиции – "Казачка Надя", "Москва златоглавая", "Счастливая звезда"– давно стали народными, их поют и любят миллионы. Но только избранные знают, каким тернистым был путь легенды российской культуры.



❝Я не стеснялась❞, – с присущей ей прямотой заявляет Надежда Георгиевна, вспоминая первые шаги на творческом поприще.

1969 год. Астрахань. Молодая Надя, студентка музыкального училища, устраивается на работу… солисткой-вокалисткой в Областное управление кинопроката. Да, именно там, в полумраке фойе кинотеатра, началась ее карьера.

Подобная история, безусловно, не могла бы не вызвать некоторого смятения в умах тех, кто, будучи пленен сиянием чужого дарования, не всегда способен постичь сложность и противоречивость творческого пути:

＂ На́дька, ах ты ж На́дька! У́ш хи́трая ты лиса́! Ма́менька с па́пенькой её, зна́чит, в золоте́ купа́ли, а она́, гляди́-ка, уже́ль в кула́чки дене́жки гребёт! Ишь ты, ча́во у́думала – в ки́не-то горла́нить! На́ тебе́, наро́ду на по́смешище! Билете́ршей бы пошла́, ко́ли ру́ки че́шутся! ＂ .

Так могли бы воскликнуть они, забывая, что и бриллиант, прежде чем засиять всеми гранями, нуждается в огранке...

Каждые выходные, за полчаса до начала сеансов, Надежда выходила на импровизированную сцену. Ее голос, чистый и звонкий, как колокольчик, разносился по фойе. И, казалось, даже строгие афиши на стенах на мгновение оживали, завороженные чарующим вокалом.

❝Люди садились на стулья перед небольшой эстрадой в ожидании конца предыдущего сеанса. Я пела, мне аплодировали❞, – вспоминает Надежда Георгиевна в своей книге ‹Модная народная›.

А после, когда распахивались двери кинозала, она продолжала петь уже для новых зрителей. И здесь, как и следовало ожидать, не преминули бы разыграться оживленные дискуссии, где под покровом изысканных формулировок, пронизанных едкой иронией и плохо скрываемой завистью:

＂ Ишь ты, не стесня́лася она́! В ки́не, ска́зываешь, пе́ла? А одё́жки-то отке́ль? Дык папа́шенька-то ё́ный, Гео́ргий, у нас в колхо́зе пе́рвым по́сле Ильича́ ходи́л! Да и мама́ша, Тама́рка-то, не ина́че как из княги́нь каки́х! Ку́харка, говоря́т, у них дома́ вся́ко ку́шанье подава́ла! Вот и жи́ли они́ припева́ючи, не то, што мы с тобо́й, лю́ди рабо́чие＂.

Но Надежда, глухая к несправедливым упрекам, продолжала упорно трудиться. Ведь она чувствовала: ее предназначение – большая сцена, а кинотеатр – лишь первая ступень к вершинам славы. И слава не заставила себя ждать! Сегодня Надежда Георгиевна Бабкина – не просто народная любимица, но и влиятельная фигура в мире искусства. Ее театр "Русская песня" – настоящая кузница талантов, а телевизионные проекты с ее участием пользуются неизменным успехом у публики.

Но, увы, даже такой яркой и влиятельной женщине не удалось избежать разочарований в личной жизни. Ее единственный брак с Владимиром Заседателевым рухнул, словно карточный домик, обнажив горькую правду измены и предательства. И даже нынешний, многолетний союз с Евгением Гором, не увенчался браком.

Э́ко го́ре го́рькое, ра́зи ж э́то беда́ – всего́ разо́к-то за́муж выска́кивала! Да у не́й жи́сть-то – са́харная голова́! И дене́г, видать, ку́ры не клю́ют, сла́ва до са́мой Москвы́ дошла́, и Евге́ша Гор ря́дом кру́тится, как кот вокру́г смета́ны! А ко́ли ба́бы не бре́шут, так у не́й ещё и Серёжка како́й-то прижива́ется, рекла́мщик то бишь! Душа́-челове́к! На́дьку на́шу, как цари́цу, леле́ет, в рот ей загля́дывает! Вот ей и мужчи́на, а не како́й-то там певу́н горлопа́нистый! А гла́вное – сыно́к, сноха́, внуча́тки! Ну е́жли э́то не сча́стье, дык я́, ста́рая, ничего́ не понима́ю!



❝У нас, деревенских, с нашей непосредственностью, есть такая отличительная черта: тебе от ворот поворот, а ты все равно опять в ворота❞, – вещает казачка Бабкина.