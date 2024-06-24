Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской продолжается. Причина в том, что поп-король отказался от мирового соглашения по иску на десять миллионов рублей.



Адвокат Любови Успенской заявила, что она предложила договор, предусматривающий примирение сторон, но адвокат Филиппа Киркорова отказался от этого соглашения. Сам певец не озвучил причину отказа от соглашения, однако его представитель заявил, что они всегда готовы к примирению.

Скандал начался после того, как Любовь Успенская назвала Киркорова "женоненавистником" в интервью блогеру Алене Жигаловой. В ответ певец подал на нее в суд, требуя компенсацию в размере десяти миллионов рублей и обвинив ее в выпрашивании дорогих вещей.

Любовь Успенская подала иск на Филиппа Киркорова из-за его слов о "попрошайке" в ее адрес, требуя моральную компенсацию. Суд отложил заседание на 16 июля для уточнения личных данных Алены Жигаловой, которая была упомянута в ходе дела.

Также стало известно, что Любовь Успенская планирует подать в суд на журналистку Лауру Джугелию. Пока нет информации о деталях этого дела. Скандалы в шоу-бизнесе не редкость, и они часто привлекают большое внимание публики.

Важно помнить, что подобные конфликты между знаменитостями могут иметь серьезные последствия для их карьеры. В конечном итоге решение по этому делу примет суд, и только он сможет определить, кто прав и кто виноват в споре.