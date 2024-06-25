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Вторник 25 июня

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Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны

Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны
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Воспитание детей – это ответственный процесс, который каждый родитель осуществляет в соответствии с собственными убеждениями и ценностями. Каким вырастет ребенок, какие будут у него ценности, какое будущее его ждет – зависит во многом от детства и тех убеждений, которые в него закладывали мамы и папа. Но порой возникают разногласия между родителями и бабушками-дедушками в вопросах воспитания детей.

Многие мамы сталкиваются с критикой от родных и друзей за методы воспитания и ухода за детьми, а часть из них даже признает, что им сложно найти общий язык с родственниками по этим вопросам. О том, как справиться с различиями в подходах к воспитанию и их возможными последствиями для ребенка "Дни.ру" рассказал ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий.

Почему родители часто не могут договориться с бабушками и дедушками?

Причин несколько. Во-первых, наука, медицина и психология постоянно развиваются. Что было актуально для старшего поколения, сейчас может быть неэффективным или даже вредным. У каждой из сторон прочно сформирована своя картина мира. В глазах бабушек и дедушек родители их внука еще сами дети и не понимают многого. Например, раньше было принято начинать прикорм с соков, тогда как сегодня ВОЗ рекомендует ограничивать их потребление из-за высокого содержания сахаров. Прикорм теперь начинают с овощных пюре и каш. Желание бабушек и дедушек поить ребенка яблочным соком, вероятно, продиктовано их заботой и желанием поделиться своим опытом.

Фото: sabinevanerp / pixabay.com

Во-вторых, старшему поколению может не хватать внимания. Их дети выросли, и они стремятся участвовать в жизни внуков, иногда критически относясь к методам родителей. Часто за этой критикой скрывается потребность в признании и ощущении своей значимости.

Иногда в семьях негласно договариваются: старшее поколение помогает с детьми, взамен получая право устанавливать свои правила. Чем больше они вкладывают времени и средств, тем больше считают себя вправе диктовать условия. Бывают случаи, когда старшие члены семьи намеренно идут против родителей, но это скорее исключение, требующее отдельного подхода.

Как объяснить ребенку, почему бабушка и дедушка разрешают то, что запрещают родители?

Избежать конфликта сложно. Важно, чтобы взрослые договорились между собой и установили единые правила для ребенка. Без диалога будут ссоры. Ребенок в итоге окажется в хаосе. Главная задача — не втягивать детей в конфликты взрослых.

Например, если ребенок приходит от бабушки с карманами, полными конфет, и рассказывает, что весь день сидел в планшете и смотрел ранее запрещенных его мамой блогеров, родители могут сказать своему чаду: «Понимаем, тебе было весело, но дома у нас другие правила. Мы стараемся ограничивать конфеты и мультфильмы, поэтому давай попробуем в дальнейшем этого избегать». После этого стоит обсудить ситуацию с бабушками и дедушками, объяснив свои правила без манипуляций и претензий.

Фото: Stevebidmead / pixabay.com

Не стоит ставить ультиматумы ребенку из серии: «Ты ел конфеты, значит, больше туда не поедешь». Это может повредить психическому здоровью ребенка и подорвать близкие отношения с его любимыми людьми.

Старшие члены семьи могут не знать, как порадовать внука иначе. Можно договориться о разумных ограничениях: одна конфета в день или конфеты без сахара. Вместо долгих просмотров мультфильмов можно предложить настольные игры или поход на аттракционы.

Что делать, если бабушка или дедушка критикуют родителей или настраивают ребенка против них?

Важно попросить их остановиться: "Давайте обсудим это позже, без ребенка? Мне неприятно, когда Вы говорите такое сейчас". Главное — оградить ребенка от конфликта взрослых, чтобы не перегружать его психику.

Во-первых, ребенок может начать тянуться к тому, кто выглядит сильнее и лояльнее. Если бабушка или дедушка смогут подорвать авторитет родителей, ребенок будет склонен следовать за ними. Это нормальный эволюционный процесс. Такие дети часто выходят из-под контроля родителей при виде своих бабушек и дедушек.

Во-вторых, такая критика может нанести вред самооценке ребенка. Он может подумать: «Если мама и папа, которые любят меня, недостаточно хороши, значит, и я плохой». Ребенок начинает чувствовать стыд за своих родителей.

Если заметны перемены в поведении в худшую сторону после того, как сын или дочь вернулись из гостей, стоит поговорить с ребенком. Если критика в вашу продолжается на протяжение долгого времени при детях, можно сказать, что вы серьезно настроены и можете уйти. Некоторые извиняются и меняют тему, но другие могут продолжить нападки. В такой ситуации, если у родителей хватает сил, лучше встать, попрощаться и уйти, продолжив разговор позже. Иногда люди вообще прекращают отношения, но это обычно происходит после многочисленных безуспешных попыток достичь компромисса, это крайняя мера, которую нужно избегать, если ситуация не критична.

Как разные подходы к воспитанию могут повлиять на ребенка?

Конфликты между значимыми для ребенка взрослыми трудно переживать, и это может привести к капризам, истерикам, беспокойному сну, изменению аппетита. Если родители не могут справиться с этой проблемой, стоит обратиться к детскому или семейному психологу.

Фото: Kimulechka / pixabay.com

Когда общение лучше ограничить?

Если есть угроза жизни и здоровью ребенка или чрезмерная психическая нагрузка. Если постоянно происходит конфликт между тем, что можно и что нельзя, а бабушка и дедушка не прислушиваются к доводам родителей, стоит предложить два варианта: встречаться всем вместе, где ребенка не угощают конфетами, или вообще прекратить встречи. Конфеты в данном случае лишь один из вариантов. Ответственность за ребенка лежит на родителях, а не на бабушках и дедушках. У детей могут быть аллергия, о которой предупреждали и по этой причине просили ограничить или убрать со стола той или иной продукт. Если старшее поколение не считается с мнением родителей, ставит под сомнение даже рекомендации врачей, потому что “как-то своих вырастили и ничего”, необходимо установить жесткие границы.

Как быть, если бабушка сидит с ребенком, пока мама на работе, но родителям не нравится ее влияние?

Даже в такой ситуации важно расставить приоритеты. Физическое и психическое состояние ребенка важнее желания угодить бабушке. Если конфликт неразрешим, можно найти другого человека — родственника, няню или соседку. Да, за услуги придется платить, но это избавит от конфликтов. Или предложить оплату бабушке. Иногда достаточно благодарности и объяснения своей позиции.

Фото: emailme3 / pixabay.com

Стоит ли родителям бояться, что ребенок будет больше любить бабушек и дедушек, которые все разрешают?

Если с ребенком постоянно находятся бабушка или дедушка, а родители заняты работой, такая подмена может произойти. Ребенок сблизится с тем, кто проводит с ним больше времени, но важно именно качественное время.

Если бабушка или дедушка просто включают ребенку мультфильмы или дают телефон, занимаясь своими делами, это не укрепит их связь. У всех в семье есть свое определенное место. Родителям не стоит бояться, что ребенок отдалится из-за ограничений на сладости. Главное — поддерживать хорошие отношения и проводить с ребенком качественное время.

Ребенок в семье получает первый опыт токсичного общения. Родители не смогут уберечь его от всех, но могут научить отстаивать свое мнение. Если вы замечаете, что ребенок уходит от бабушек и дедушек с плохим настроением, не стоит его заставлять общаться с ними. Мамы и папы сами должны перестать потакать во всем своим пожилым родителям. Важно сепарироваться и сохранить взаимоуважение, потому что обстановка в доме сильно влияет на неокрепшую психику детей.

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25 июня 2024, 06:05
Фото: CharlotteGovaert / pixabay.com
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Фото: пресс-служба Литрес
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