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Понедельник 24 июня

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[ТЕСТ] для киноманов и меломанов: угадайте советский фильм по звучащей в нем песне

[ТЕСТ] для киноманов и меломанов: угадайте советский фильм по звучащей в нем песне
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Песня в фильме – это ее душа. Часто по звучащей в картине мелодии и запоминают картину. Давайте вспомним любимые советские ленты по строчкам из песен!

1. "Позвони мне, позвони, // Позвони мне, ради Бога. // Через время протяни // Голос тихий и глубокий"

А – "Карнавал";

Б – "Берегись автомобиля";

В – "Девчата".

2. "А вот они условия, // А вот она среда, // А впрочем для здоровия // Полезны холода"

А – "Гараж";

Б – "12 стульев";

В – "Золотой теленок".

3. "Опустела без тебя Земля // Как мне несколько часов прожить? // Так же падает листва в садах // И куда-то все спешат такси".

А – "Три тополя на плющихе";

Б – "Приходите завтра";

В – "Самая обаятельная и привлекательная".

4. "В моей душе покоя нет: // Весь день я жду кого-то. // Без сна встречаю я рассвет, // И все из-за кого-то".

А – "Опасный возраст";

Б – "Интердевочка";

В – "Служебный роман".

5. "Из дома выйдя в непогоду, // Взбодрите дух, пришпорьте плоть. // Не бойтесь тасовать колоду, Пытайтесь жизнь перебороть!"

А – "Вокзал для двоих";

Б – "Мимино";

В – Мой ласковый и нежный зверь".

6. "Нет в России семьи такой, // Где б не памятен был свой герой. // И глаза молодых солдат // С фотографий увядших глядят... "

А – "Чапаев";

Б – "Офицеры";

В – "Горячий снег".


ОТВЕТЫ
1 – А – "Карнавал";

2 -Б – "12 стульев";

3 – А – "Три тополя на плющихе";

4 -В – "Служебный роман";

5 -А – "Вокзал для двоих";

6 – Б – "Офицеры".

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24 июня 2024, 09:01
Фото: YouTube/кадр из фильма "Служебный роман"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

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