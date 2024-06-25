Участник легендарных "Песняров" уехал из Беларуси и обратился к россиянам

"Беловежская пуща", "Алеся", "Косил Ясь конюшину", "Вологда" – эти хиты белорусского государственного ансамбля "Песняры" знает, любит и поет уже не одно поколение. Только что что они прозвучали на Международном кинофестивале "Антарес", который с 24 по 30 июня проходит в городе-курорте Сочи.

В мире остается немало стран, с которыми Россию связывают дружеские, братские и партнерские отношения. Представители двух из них – Фаррух Закиров с ВИА "Ялла" из Узбекистана и "Песняры" из Беларуси – прилетели на Черноморское побережье.

Клавишник "Песняров" предварил выступление на концерте под названием "Добрые песни о главном" в сочинском зале "Фестивальный" обращением к россиянам.

"Наши слова поддержки всему российскому народу и пожелания мирного неба над головой", – сказал музыкант.

В этот день такая моральная поддержка была всем особенно важна и нужна.

Напомним, 24 июня в Севастополе и Дагестане было объявлено днем траура, поскольку совершенные накануне террористические атаки на эти города повлекли за собой многочисленные жертвы невинных людей. И концерт в Сочи начался с минуты молчания в память о всех погибших.

А в финале концерта, в котором также участвовала и крымчанка Алена Свиридова, все участники и зрители хором спели легендарную композицию "Учкудук три колодца". Сердца артистов и поклонников бились в унисон. И стало понятно, что музыка, кино – это то, что объединяет народы в любых обстоятельствах.

