Участник легендарных "Песняров" уехал из Беларуси и обратился к россиянам

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Вторник 25 июня

08:58Участник легендарных "Песняров" уехал из Беларуси и обратился к россиянам 06:05Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны 03:25Минимум калорий, максимум витаминов: готовим легкие и полезные салаты из зелени 00:02Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все 20:59"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк 19:05Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки 19:01Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем 17:5577-летняя Васильева поставила жирную точку во взаимоотношениях с Пугачевой 17:45Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал 16:29Shaman назвал главную причину попадания под санкции ЕС 16:02Разин объяснил свой категорический отказ посещать могилу Шатунова 14:56Главный летний фестиваль Москвы способствует развитию добровольчества – эксперт 13:30"Нарушения и изменения психики": Зацепин объяснил желание Губина судиться 13:13"Пузо уже": Загитова сделала внезапное признание после разговоров о свадьбе 10:03[ТЕСТ] для самых внимательных: угадайте культовый советский фильм по обуви героя 09:33"Звучала не так эффектно": сын обнародовал настоящую фамилию Александра Малинина 09:01[ТЕСТ] для киноманов и меломанов: угадайте советский фильм по звучащей в нем песне 06:15Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году? 03:35Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет 00:04Врач Коньшина дала 5 советов: как помочь ребенку наладить режим сна 21:12Поколение Netflix: 5 книг, которые легли в основу сериалов от известных сервисов 18:08Угадайте фильм СССР по 1 кадру с птицей – [ТЕСТ] 15:23"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные 12:23Cекреты SPF-кремов, о которых вы не знали | правило "двух пальцев" 12:01"Избивают и грабят": полночный крик Дюжева в Telegram вызвали преступники 06:16Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми? 03:13Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно? 00:03Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет 21:21"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда 18:08Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции 17:11Останутся ли хирурги в нашей медицине? 15:15[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов 12:08Киношные сердцееды: 10 самых обаятельных актеров России 09:09[ТЕСТ]: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе – 5 кадров 06:27Одной из главных красавиц СССР Наталье Варлей исполнилось 77 лет: вспоминаем путь актрисы 03:42Кейт Миддлтон после появления на публике обвинили в симуляции рака 01:05Куда сходить в Москве и России: афиша с 25 июня по 6 июля 00:16Прогулка 38-летней Меган Фокс на улице без укладки и макияжа вызвала ажиотаж 00:04"Нас осталось меньше": жена Газманова рискнула провести удаление | Газманова потеряли 21:49Тест: назовите достопримечательности Сахалина по фотографиям 20:05"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания 16:42Киноманы справятся легко: угадайте культовый советский фильм по одному предложению 14:12Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" помогает развитию частных театров 13:26Тест для любителей пушистых питомцев: угадайте советский фильм по кадру с котом 11:41Алсу уничтожила важный документ после слов о крахе ее семьи из-за Решетовой 10:39Узнала по часам на руке: у пойманного на измене любовника Семенович объявилась жена 09:09"Было лучшим решением": Бузова покинула Россию после травли 08:33Тест: угадайте любимый советский мультфильм по одной фразе 06:42Сегодня Виктору Цою могло бы исполниться 62 года: вспоминаем яркий путь кумира поколений 06:18"Вытащили из горящей квартиры": потрясенная спасателями Кудрявцева излила душу
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Участник легендарных "Песняров" уехал из Беларуси и обратился к россиянам

Участник легендарных "Песняров" уехал из Беларуси и обратился к россиянам
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"Беловежская пуща", "Алеся", "Косил Ясь конюшину", "Вологда" – эти хиты белорусского государственного ансамбля "Песняры" знает, любит и поет уже не одно поколение. Только что что они прозвучали на Международном кинофестивале "Антарес", который с 24 по 30 июня проходит в городе-курорте Сочи.

В мире остается немало стран, с которыми Россию связывают дружеские, братские и партнерские отношения. Представители двух из них – Фаррух Закиров с ВИА "Ялла" из Узбекистана и "Песняры" из Беларуси – прилетели на Черноморское побережье.

Клавишник "Песняров" предварил выступление на концерте под названием "Добрые песни о главном" в сочинском зале "Фестивальный" обращением к россиянам.

"Наши слова поддержки всему российскому народу и пожелания мирного неба над головой", – сказал музыкант.

В этот день такая моральная поддержка была всем особенно важна и нужна.

Напомним, 24 июня в Севастополе и Дагестане было объявлено днем траура, поскольку совершенные накануне террористические атаки на эти города повлекли за собой многочисленные жертвы невинных людей. И концерт в Сочи начался с минуты молчания в память о всех погибших.

А в финале концерта, в котором также участвовала и крымчанка Алена Свиридова, все участники и зрители хором спели легендарную композицию "Учкудук три колодца". Сердца артистов и поклонников бились в унисон. И стало понятно, что музыка, кино – это то, что объединяет народы в любых обстоятельствах.

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25 июня 2024, 08:58
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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