Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно?

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразеТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе Тест: из какого советского фильма этот танец?Тест: из какого советского фильма этот танец? Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и МаксаковуВайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову

Лента новостей

Воскресенье 23 июня

03:13Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно? 00:03Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет 21:21"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда 18:08Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции 17:11Останутся ли хирурги в нашей медицине? 15:15[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов 12:08Киношные сердцееды: 10 самых обаятельных актеров России 09:09[ТЕСТ]: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе – 5 кадров 06:27Одной из главных красавиц СССР Наталье Варлей исполнилось 77 лет: вспоминаем путь актрисы 03:42Кейт Миддлтон после появления на публике обвинили в симуляции рака 01:05Куда сходить в Москве и России: афиша с 25 июня по 6 июля 00:16Прогулка 38-летней Меган Фокс на улице без укладки и макияжа вызвала ажиотаж 00:04"Нас осталось меньше": жена Газманова рискнула провести удаление | Газманова потеряли 21:49Тест: назовите достопримечательности Сахалина по фотографиям 20:05"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания 16:42Киноманы справятся легко: угадайте культовый советский фильм по одному предложению 14:12Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" помогает развитию частных театров 13:26Тест для любителей пушистых питомцев: угадайте советский фильм по кадру с котом 11:41Алсу уничтожила важный документ после слов о крахе ее семьи из-за Решетовой 10:39Узнала по часам на руке: у пойманного на измене любовника Семенович объявилась жена 09:09"Было лучшим решением": Бузова покинула Россию после травли 08:33Тест: угадайте любимый советский мультфильм по одной фразе 06:42Сегодня Виктору Цою могло бы исполниться 62 года: вспоминаем яркий путь кумира поколений 06:18"Вытащили из горящей квартиры": потрясенная спасателями Кудрявцева излила душу 03:34Принц Уильям бросился на помощь матери Кейт Миддлтон во время инцидента 00:24Неоновая подводка и румяна куклы: эти тренды в макияже стали главными летом 2024 22:45Кто получил Оскар рынка недвижимости? 22:24Живот уже не прячет: Брежнева удивила видом после развода 19:23Московские коммунальщики ликвидируют последствия непогоды 15:03Тест по советской истории: жившие в Союзе пройдут на раз-два 14:30Тест: угадайте советский фильм по кадру с лицом актера крупным планом 13:54Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду 13:07Тест для семей из СССР: помните ли вы свадебные традиции советской эпохи? 12:44Москвичей предупредили об экстремальных погодных условиях днем 20 июня 11:34Алсу прервала молчание на фоне резонансных слухов о крахе ее семьи из-за Решетовой 10:25Покинувшая сцену по состоянию здоровья Zivert назвала дату возвращения 09:41Красная дорожка к детскому дому: новый маршрут Виктории Бони 09:23"Готова сказать вслух": Боня сообщила о планах стать мамой второй раз 08:55"Обе жены считают меня сволочью": крик души 87-летнего актера Назарова 06:17Николаю Дроздову исполнилось 87 лет: вспоминаем интересные факты из жизни ведущего 03:02Как защитить кожу от ультрафиолета в разгар летнего сезона: секреты и хитрости 00:31У Тимберлейка вскрылись серьезные проблемы после ареста за вождение в пьяном виде 23:28Собянин обратился к москвичам с просьбой из-за экстремальных погодных условий 23:10Слава Зайцев забрал наследника: сын легендарного модельера умер от рака 20:48ГК "КОРТРОС" развивает cмарт-инфраструктуру во всех регионах присутствия 19:19Внезапная болезнь дочери Якубовича породила новый поток испытаний 17:24В столице дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" 16:03Пластическая хирургия: фатальные ошибки пациентов 13:35Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и цветами 13:31Водила всех за нос долгие годы: раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно?

Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно?
166

Нутрициолог развеяла миф о пользе всеми любимого завтрака. Рассказываем, в чем подвох.

Если вы ищете вариант завтрака на скорую руку, то наверняка рассматривали каши быстрого приготовления. Упаковки с фото подтянутых девушек, надписи вроде “источник энергии”, “фитнес”, “клетчатка и витамины” — эти уловки маркетологов действительно привлекают внимание покупателей. Но при этом они вводят в заблуждение о реальных свойствах продукта.

На деле такая еда несет в себе мало пользы: ей нельзя надолго насытиться, с ней невозможно похудеть. О недостатках “полезных” каш и их качественных аналогах “Дни.ру” рассказала нутрициолог и основатель Школы интенсивной коррекции фигуры Светлана Битт.

Светлана Битт. Фото: пресс-служба

Чем опасны быстрые каши?

Продукты подвержены сложной производственной обработке, включающую в себя пропаривание и просушку зерен. Из-за этого к этапу фасовки в крупе не останется ни обещанной клетчатки, ни антиоксидантов, ни витаминов. Будут только быстрые углеводы в виде сахара или фруктозы, рассыпанной по порционным пакетикам. Добавьте к этому цукаты, кусочки орехов, фрагменты сублимированных фруктов и ягод — и из эффектов останется только скачок сахара в крови.

К сожалению, полуфабрикат способен притупить чувство голода только на 40 минут. В этом плане фитнес-каша не полезнее шоколадной конфеты, после которой вам снова будет нужна питательная подзарядка.

Какие крупы лучше выбирать?

В натуральном виде, без дополнительных обработок, крупы содержат в себе медленные углеводы. Они дольше усваиваются организмом, соответственно, не вызывают резких перепадов уровня глюкозы в крови. Это значит, что после еды вы еще долго будете чувствовать прилив сил. Более того, качественный продукт удерживает чувство сытости, исключая переедание; результат — ускорение метаболизма и снижение веса.

Фото: Karyna Panchenko / pixabay.com

Для круп с медленными углеводами есть одно правило: чем натуральнее состав, тем дольше их надо варить. Например, для диетического питания больше подойдет та овсянка, которую надо варить 15–20 минут. Чтобы обезопасить себя, выбирайте геркулес — тот же овес, только почти в первозданном виде. Он насыщен легкоусвояемым белком и другими важными для организма нутриентами.

Список достойных альтернатив:

· Гречневая крупа: продукт, богатый магнием, марганцем, фосфором, растительным белком и железом. Кроме этого в его составе есть витамин B7 или биотин. Последний поддерживает обмен веществ в норме и расщепляет белки, жиры и углеводы. Выбирайте ядрицу высшего и первого сортов — в них находится не менее 99,35% и 98,90% качественного ядра, а сорной примеси всего 0,3 и 0,4% соответственно.

· Пшенная крупа: обеспечит организм кальцием, железом, магнием, марганцем, фосфором, калием и селеном. Пшенка также служит источником витаминов группы B, C, E и К, фолиевой и пантотеновой кислоты, ниацина и рибофлавина.

Совет: ищите товар в прозрачной упаковке. Главный маркер качества — целостность зерен и их цвет. Лучше всего — ярко-желтый, в такой крупе больше каротиноидов, она будет вкусная и рассыпчатая.

· Пшеничная каша: один из низкокалорийных вариантов для утреннего приема пищи. Витамин А и Е выполняют роль антиоксидантов, выводят из организма свободные радикалы и улучшают состояние кожи. Витамины группы В положительно влияют на нервную систему и действуют против анемии, а витамин РР избавляет от усталости и переутомления.

Качественную пшеницу можно отличить по однотонному светло-коричневому окрасу. Ищите прозрачную упаковку, чтобы видеть содержимое; внутри не должно быть шелухи и сора. Идеально, если нет сморщенных зерен и слипшихся комков. Помол тоже важен: в крупном содержится большое количество питательных веществ.

· Кукурузная крупа: из полезных нутриентов стоит отметить клетчатку, благотворно влияющую на перистальтику кишечника, и еще фитостеролы, снижающие уровень холестерина. Калий и магний нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Другой плюс — наличие антиоксидантов и витамина Е.

Если возможно, при покупке обратите внимание на цвет (должен быть ярко-желтый, вкрапления приемлемы) и помол (чем мельче, тем скорее она будет готова — лучше брать крупный).

Высокий темп жизни вынуждает употреблять пищу, на которую не надо тратить время и усилия. Но здоровое тело требует дисциплины и стараний — например, встать пораньше и приготовить питательную и качественную еду. Попробуйте позаботиться о себе и заменить каши-минутки на действительно полезные крупы — организм скажет вам “Спасибо”!

Подпишись в Telegram

23 июня 2024, 03:13
Фото: Pexels / pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сладкий допинг: почему сахар опасен для жизни

Фото: pixabay.com
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: Sabrina Vani/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По теме

Так ли полезна гречка: диетолог развеял главные мифы о крупе

Сюжеты Красота и здоровье

Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет

Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет
Изучение английского языка в раннем возрасте может оказаться довольно увлекательным и эффективным, если подойти к процессу правильно. Как сделать процесс обучения интересным и результативным даже для самых маленьких детей? Вместе с "Дни.

"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда

"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда
Хитам – нет, памперсам – да! Сати Казанова сменила "Фабрику звезд" на "фабрику детей". Отнюдь не как все: певица выбрала исключительный путь к материнству. В феврале этого года стало известно, что 41-летняя певица Сати Казанова, экс-солистка группы "Фабрика", ждет первенца.

Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции

Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции
Смотреть любимые сериалы из прошлого – это как встретить старых друзей, потому что каждый эпизод наполнен особым теплом и уютом, который пробуждает самые яркие воспоминания. Ностальгия по любимым героям и их приключениям заставляет сердце трепетать от радости. Поэтому сегодня "Дни.

[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов

[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов
Только истинные знатоки кинолент эпохи СССР попадут в точку – наберут 7 из 7 верных ответов! А вам это под силу? А ну-ка проверьте себя, насладитесь природой советского кино и покажите максимальный результат! В СССР умели не только работать, но и отдыхать.

Киношные сердцееды: 10 самых обаятельных актеров России

Киношные сердцееды: 10 самых обаятельных актеров России
Российский кинематограф славится не только качественными фильмами и сериалами, но и плеядой талантливых артистов, способных покорить сердца зрителей. "Дни.

Выбор читателей

21/06Птн"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания 21/06ПтнАлсу уничтожила важный документ после слов о крахе ее семьи из-за Решетовой 21/06ПтнКиноманы справятся легко: угадайте культовый советский фильм по одному предложению 21/06ПтнТест: угадайте любимый советский мультфильм по одной фразе 22/06Сбт"Нас осталось меньше": жена Газманова рискнула провести удаление | Газманова потеряли 22/06Сбт[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов