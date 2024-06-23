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Поколение Netflix: 5 книг, которые легли в основу сериалов от известных сервисов

Поколение Netflix: 5 книг, которые легли в основу сериалов от известных сервисов
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Кино и сериалы – в каждый дом. Примерно с таким слоганом работают стриминговые платформы, которые давно доказали, что сериалы могут быть такими же произведениями искусства, как и кино.

Редакция "Дни.ру" представляет подборку книг, собранных в каталоге Литрес Подписки, которые легли в основу популярных телесаг.

«В лесу», Тана Френч

Фото: пресс-служба

Ирландская писательница и театральная актриса Тана Френч всегда делала, что хотела. Она с детства увлекалась чтением и грезила сценой, но интерес к писательству появился у нее уже после 30 лет. В перерыве между кастингами она снова взялась за перо, с самого начала определившись с жанром будущего романа. «Я всегда любила детективы и триллеры и решила, почему бы мне не написать ещё один», – признавалась Тана Френч, когда её дебют стал бестселлером, получил множество литературных премий и принёс своему автору мировую известность. Итак, в центре сюжета история Роба Райана – детектива из Дублинского отдела убийств, которому поручено расследование убийства ребёнка в пригородном посёлке. Обстоятельства дела напоминают герою загадочное и травмирующее происшествие из его собственного детства, когда его нашли в лесу в кроссовках, пропитанных кровью. Его друзья в ту ночь пропали без вести, а маленький Роб ничего не смог вспомнить о случившемся. Пришло время не только вспомнить, но и найти виновных. Этот роман стал основой для сериала «Дублинские убийства».

«Укрытие. Книга 1. Иллюзия», Хью Хауи

Фото: пресс-служба

Путь Хью Хауи к писательству тернист. Перед тем, как стать одним из самых популярных авторов научной фантастики в мире, он сменил немало профессий. Ремонтировал компьютеры, изучал физику, был капитаном яхты. Впрочем, последнее увлечение он сохранил и сейчас. Писатель с азартом управляет морскими судами, а в начале 2000-х даже совершил путешествие от Кейптауна до Австралии. В серии книг «Укрытие» Хауи создал постапокалиптический мир, где господствуют тоталитарные принципы управления. В далёком будущем люди живут в бункере. Они вылезают наружу только для того, чтобы наладить работу средств коммуникации с внешним миром. Такой ремонт стоит жизни мастерам. Но это – не в счёт, ведь в бункере действует кастовая система – люди низших сословий легко приносятся в жертву. Всем управляет загадочный и недоступный центр АйТи. У главных героев есть основания, чтобы сомневаться в правильности принимаемых им решений. В 2023 году по этой книге был снят одноименный сериал. После премьеры он получил высокие оценки и был продлён ещё на два сезона.

«Плейлист волонтера», Мршавко Штапич

Фото: пресс-служба

Редактор и писатель Мршавко Штапич пишет про себя, что лет 10 проработал на телевидении и участвовал в более 40 проектах. Но главное, что в перерывах между этими занятиями он работал волонтёром – участвовал в поисках пропавших людей в лесах и городах России. «Ещё через какое-то время понял, что у него в руках есть отличная фактура, которая то ли не в ходу, то ли не в чести у пишущей братии, и можно восполнить этот пробел», – пишет Штапич. Так на свет появилась книга, которая не только рассказывает о буднях сотрудника поискового отряда, но и поднимает непростые вопросы о мотивах и «подводных камнях» добровольческой деятельности. Кто-то скрывается от преследующих социальных и межличностных проблем, кто-то бежит от себя. Но именно эти люди, переживающие внутренний кризис, спасают жизни других. Одноимённый сериал вышел на российских платформах в 2023 году.

«Жало белого города», Эва Гарсиа Саэнс де Уртури

Фото: пресс-служба

Испанская писательница Эва Гарсиа Саэнс де Уртури получила образование специалиста по оптике и после окончания университета какое-то время работала по профессии. Начать писать она решила, став семейным человеком – как она признавалась, от скуки и вдохновения. Этот роман – дебют, для которого долго не находился издатель. Отчаявшись, писательница опубликовала текст в сети – он очень быстро стал популярным, а Netflix выкупил права на его экранизацию под названием «Тишина белого города». В центре сюжета – загадочное убийство, «почерк» которого напоминает о маньяке, который давно сидит в тюрьме. Неужели у злодея нашлись подражатели? Или дело – в древних баскских обрядах, которые легли в основу новых преступлений? Следователям предстоит согласиться на помощь заключённого под стражу убийцы. Поможет ли он распутать дело или, наоборот, уведёт следствие далеко от жуткой истины?

«Острые предметы», Гиллиан Флинн

Фото: пресс-служба

Американская писательница Гиллиан Флинн начинала свой творческий путь в качестве журналиста. Она мечтала работать криминальным репортёром, но вскоре поняла, что не выдержит сопряжённого с этой профессией стресса и сменила специализацию, став телевизионным критиком. В писательстве объединились эти два направления: в качестве главного жанра она выбрала триллер, где события часто требуют вмешательства полиции и последующего расследования, и сделала их максимально кинематографичными. Это привело к тому, что почти все романы Гиллиан Флинн экранизированы. Сериал, дублирующий название книги, вышел в 2018 году. Чикагская журналистка Камилла Паркер приезжает в свой родной город, чтобы сделать репортаж. Здесь произошло несколько жестоких убийств маленьких девочек, убийца не найден. Героине предстоит с головой погрузиться в провинциальную жизнь, полную сплетен, подозрительности и тайн… Постепенно происходящее начинает напоминать кошмарный сон. Удастся ли Камилле спасти рассудок и жизнь?

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23 июня 2024, 21:12
Фото: judetz / pixabay.com
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