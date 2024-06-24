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"Пузо уже": Загитова сделала внезапное признание после разговоров о свадьбе

"Пузо уже": Загитова сделала внезапное признание после разговоров о свадьбе
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Свадебные наряды и двусмысленные заявления, вузовский диплом и народные гулянья, телеэфиры и вокальные эксперименты – Алина Загитова интригует поклонников, легко балансируя между гламурными образами и простой жизнью, спортивными достижениями и творческими амбициями.

Если раньше сотни поклонников обсуждали возможную свадьбу звездной красавицы, подкрепляя разговоры ее фото и видео с примеркой фаты (апрель 2024), то потом в центре внимания оказались ее интеллектуальные компетенции. Оказалось, что свадебный аксессуар был нужен Алине для ледового шоу с Этери Тутберидзе, а сама она в это время готовилась к защите диплома, который в итоге представила с отличием.

Если раньше тысячи россиян гадали о вероятной карьере Олимпийской чемпионки, приводя факты ее побед и поражений с этапов соревнований (февраль 2018), то теперь они теряются в догадках, какой сфере деятельности Загитова отдаст предпочтение. Ведь фигуристка уже успела попробовать себя и в роли телеведущей, и в амплуа актрисы, и в образе певицы. Получилось, что вокальный номер был нужен для музыкального шоу с Юлией Зиверт.

Два года назад подобная многозадачность могла показаться несерьезной, но в этом году трансформировалась в тонкий инструмент управления вниманием. Получив образование продюсера, фигуристка научилась превращать каждое свое появление в информационный повод, оставляя скучные стереотипы и опережая едких критиков.

Именно эти действия и сыграли роль после ее недавнего появления на Сабантуе. Еще вначале мероприятия десятки татар интересовались фактической стороной национального праздника, приветствуя земляков и единомышленников с традициями народа (июнь 2024), но потом в центре внимания оказались физические пропорции, которыми обладает знаменитость.

Алина Загитова, общаясь с журналистами, сделала признание простодушными, на первый взгляд, словами: "Танцевать хочется, здесь и накормят, и напоят, и оденут. Тут пузо уже выросло, кажется".

Именно эти слова, вырванные из контекста и растиражированные в телеграм-каналах, стали поводом для новых слухов о возможной беременности фигуристки. А ведь это и есть лучшее подтверждение ее продюсерского таланта – умения создавать информационные поводы буквально из воздуха.

Исключительный комментарий вызвал молниеносный шквал обсуждений в сети, но вряд ли Алина Загитова расстроена повышенным вниманием. Именно в этом и заключается секрет ее успеха – фигуристка прекрасно знает, как удивлять и эпатировать публику, не успевая реализовать себя в роли матери и жены.

А пока — гулянья народные и диплом вузовский, заявления двусмысленные и наряды свадебные.

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24 июня 2024, 13:13
Алина Загитова. Кадр YouTube / @Olympics
Редакция RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

Первое место в рейтинге заняла канадская фигуристка Кейтлин Осмонд.
Второе место в списке лучших досталось россиянке Евгении Медведевой.
На третьей строчке списка расположилась еще одна представительница России - Алина Загитова.
На четвертой позиции рейтинга оказалась японская фигуристка Вакаба Хигути.
Замыкает пятерку лидеров третья спортсменка из России - Мария Сотскова.
Итальянской фигуристке Каролине Костнер досталось шестое место.
Маи Михара из Японии расположилась на седьмой строчке.
Восьмую позицию заняла японская спортсменка Сатоко Мияхара.
А на девятом месте оказалась еще одна представительница Японии - Каори Сакамото.
Замыкает топ-10 фигуристок мира канадка Габриэль Дэйлман.

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