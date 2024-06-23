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"Избивают и грабят": полночный крик Дюжева в Telegram вызвали преступники

"Избивают и грабят": полночный крик Дюжева в Telegram вызвали преступники
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Дмитрий Дюжев в "Telegram": преступники совсем ничего не боятся, даже в дневное время

Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев разместил пост об угрожающей опасности в Telegram.

Полночный крик Дюжева в ‚Telegram‛ вызвали преступники. Заслуженный артист РФ сообщил, что преступники нападают на людей в подъездах. Дюжев опубликовал призыв к россиянам в форме текстовой заметки из 4 предложений 22 июня. Точное время публикации — 23:51.

По словам Дюжева, злоумышленники заходят в подъезд с человеком, после чего не только избивают, но и грабят. Как отметил Дюжев, ни дневное время суток, ни камеры наблюдения, установленные в подъезде, для преступников не помеха. Они, по мнению Дмитрия, "совсем ничего не боятся".

"Будьте осторожны и бдительны! Предупредите также своих детей и престарелых родителей, чтобы не заходили в подъезд с незнакомыми людьми! Избивают и грабят даже в дневное время, несмотря на установленные в подъезде камеры наблюдения", — написал в telegram-канале Дмитрий Дюжев.

Прежний пост кинорежиссера в „Telegram“ вызвал Пушкинский бал. Почетный кинодеятель РФ сообщил, что организаторы готовят на вечер в традициях аристократии. Мэтр опубликовал анонс к мероприятию в форме пригласительной рекламы из 10 предложений также 22 июня. Точное время публикации — 23:44.

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23 июня 2024, 12:01
Фото: «Telegram» / @dyuzhev_d
«Telegram»✓ Надежный источник

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