Разин объяснил свой категорический отказ посещать могилу Шатунова

Андрей Разин ответил на обвинения по поводу своих выступлений под фонограмму Юры Шатунова. Он объяснил, почему не планирует посещать могилу своего коллеги.



В интервью для газеты "Московский комсомолец", Разин развеял ряд мифов, связанных с именем Шатунова. Андрей рассказал, что в 1992 году, по его предложению, участники группы "Ласковый май" разделили заработанные 32 миллиона рублей. Схема была простой: "продюсер группы и каждый солист получали по 10 миллионов". Вторым солистом, получившим десять миллионов после Шатунова, стал сам Разин.

На вопрос о том, продолжает ли он исполнять песни Шатунова в Америке, Разин ответил, что он является правообладателем этих песен. Он также заявил, что Юра Шатунов никогда не работал в "Ласковом мае", а в группе работал только он сам. Песни "Ласкового мая" на сцене пел именно Разин, а Шатунов начал их исполнять только в 2015 году.

Андрей Разин подчеркнул, что весь репертуар группы "Ласковый май" он исполнял и продолжает исполнять. Он уже дал более 2800 концертов и всегда пел все песни группы. Разин также упомянул о случае, когда телевизионщики подставили его, показав выступление под фонограмму Шатунова. Он подал на них в суд, но запись передачи была размагнитирована, чтобы скрыть подлог.

Отвечая на вопрос о посещении могилы Шатунова, Андрей Разин заявил: "А что туда ехать? Там Юры нет". Очевидно, что Разин не испытывает желания или не видит смысла посещать могилу своего коллеги.