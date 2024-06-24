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Понедельник 24 июня

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"Звучала не так эффектно": сын обнародовал настоящую фамилию Александра Малинина

"Звучала не так эффектно": сын обнародовал настоящую фамилию Александра Малинина
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Никита Малинин стал украшением Международного кинофестиваля "Кабардино-Балкария’2024" в Нальчике и концерта "Сказки старого парка" в курортном Кисловодске. О жизни после "Фабрики звезд" с популярным исполнителем поговорил корреспондент "Дни.ру".

Прошел уже 21 год с тех пор, как Вы стали победителем третьего сезона "Фабрики звезд" на Первом канале. Довольны ли тем, как сложились жизнь после этого проекта?

Если ориентироваться на Тимати, Полину Гагарину и других "фабрикантов", которые смогли пробиться и теперь собирают "Лужники", то, конечно, у меня все не очень хорошо в плане карьеры. Но если посмотреть на ребят, которые тоже были со мной на этом проекте, но у которых ничего не получилось, то у меня все в порядке (улыбается). Я ведь с 2004 года постоянно на гастролях. Хотя порой ко мне подходят люди и спрашивают, куда я пропал. А я не пропадал – был и в "Ледниковом периоде", в шоу "Один в один", и в проекте "Две звезды".

Но при этом не обижает, что все по-прежнему от Вас ждут "Котенка" и "Вспышку в ночи", с которых и начался эстрадный взлет?

Я догадывался, что однажды наступит момент, когда буду переживать по этому поводу. Так вот он настал в 40 лет. Как известно, в это время начинается кризис среднего возраста. Я его на себе почувствовал. Странное ощущение от того, что ты уже взрослый дядя, а поешь юношескую песню "Котенок". Я сам давно не котенок, а уже матерый и даже слегка потертый котяра (смеется). Хотя люди эти песни любят, знают и ждут, сейчас я хочу перейти на более взрослую музыку. Мне важно, чтобы в каждой композиции был смысл. А еще год назад я исполнял только танцевальную музыку и работал в основном в клубах. Но там все равно в конце звучал "Котенок" (улыбается).

А вообще, как этот знаменитый "Котенок" родился?

Я написал музыку, а Александр Шульгин стихи. Описанная в песне история была связана с "фабриканткой" Машей Вебер. На проекте пытались раскрутить наш роман, хотя в реальности его не было. У меня к тому же была девушка, которая смотрела телевизор и с ума сходила от ревности.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сегодня, спустя столько лет, откройте тайну, которая тогда волновала всю страну: Вы попали на "Фабрику звезд" благодаря громкой фамилии и протекции знаменитого отца?

Это была абсолютно честная история. И мой папа не имеет никакого отношения ни к моему появлению на этом проекте, ни, тем более, к победе там. К моменту «Фабрики» я работал у отца коллективе на бэк-вокале. Со мной там же пела и Ирина Ортман, кстати. И когда я решил идти на этот телепроект, отец не обрадовался, поскольку надо было срочно найти мне замену. Теперь о том, как я вообще попал туда. Это была идея Константина Энста (продюсер и генеральный директор Первого канала – Прим. ред.) – освежить проект за счет участия в нем детей знаменитых артистов. Понятно, что в стране звездных отпрысков люди считают мажорами. Я же им никогда не был – мы небогато жила впятером с мамой, отчимом, бабушкой и дедушкой в маленькой "однушке" на ВДНХ.

Правда, что вы для "Фабрики звезд" изменили свою фамилию – стали Малининым, а не Выгузовым?

Малинов – фамилия моего прадеда, который погиб на войне в 1943-м году и лежит под Харьковым. А реальная фамилия моего отца – Выгузов. Но когда он стал артистов, то сменил ее. Правда, стал Малининым, поскольку Малинов звучит не так эффектно. Я в школе был тоже Выгузовым. Когда снимался в кино (мелодрама 2002 года "Три сестрички" - Прим. ред.), там в титрах тоже значился как Никита Выгузов. Хотя фамилию мне поменяли еще в 1993 году. Но там была волокита с документами, и официально я стал Малининым в 2002-м.

Но в школе знали, чей Вы сын?

В 1988-м году, когда я пошел в первый класс, папа победил на "Юрмале" (завоевал гран-при на третьем Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни – Прим. ред.) и сразу же пришел провожать меня в первый класс – в школе все обалдели. И потом все время каждый второй подходил со словами: "Передай папе привет". Многие, правда, думали, что я – незаконнорожденный сын Малинина. Хотя я законный и желанный. Я привык со всем этим жить. Признаюсь, быть сыном известного человека непросто – тебя постоянно сравнивают и надо постоянно доказывать, что ты можешь, что ты лучше. При этом я понимаю, что моего батю переплюнуть невозможно – это Народный артист и один из лучших голосов в нашей стране! И сравнивать нас нельзя. Хотя отец мне и говорит: "Пой романсы!" Но я не настолько сильно люблю деньги, чтобы так сильно позориться и петь хуже, чем отец (улыбается).

Ваш отец женат уже в третий раз. А Ваша личная жизнь как сложилась?

Я давно и счастливо женат – мы ходили в один детский сад, учились в одной школе, а вместе уже 24 года. Четыре года назад мы построили дачу и теперь живем там. Планируем завести детей.

Но дачу на свои деньги построили или помогал папа?

Я всегда рассчитывал только на свои силы и отца никогда ничего не брал. Я лучше кредит в банке открою, чем обращусь к отцу с просьбой дать в долг. Хотя он не откажет, если меня совсем прижмет. Но я не обращался к нему, даже когда после "Фабрики" получал всего 100 долларов за выступление.

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24 июня 2024, 09:33
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Дочки Навки и Малинина блеснули на балу

Дочь актера Вячеслава Невинного дебютантка Иветта Невинная.
Дочь Татьяны Навки Александра Жулина.
Дочь министра энергетики РФ Александра Новака дебютантка Алина Новак.
Дочь Андрея Макаревича дебютантка Анна Рождественская.
Дочь Актера Александра Михайлова дебютантка Мирослава Михайлова.
Правнучка балерины Матильды Кшесинской дебютантка бала Элеонора Севенард.
Внучка поэта Иосифа Бродского дебютантка Пелагея Басманова.
Дочь президента Conde Nast International Brand Development Карины Добротворской и журналиста Алексея Тарханова дебютантка Софья Тарханова.
Внучка актера Евгения Евстигнеева дебютантка Софья Евстигнеева.
Дебютантки бала Tatler.
Внучка президента Федерации хоккея России, депутата Госдумы РФ Владислава Третьяка дебютантка Анна Емшанова.
Ведущая Юлия Барановская с детьми.
Певец Александр Малинин с женой и дочерью.
Светский обозреватель Божена Рынска и ее супруг бизнесмен Игорь Малашенко.
Дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета и Мик Песковы.
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
Дебютантки выходят на паркет в сопровождении кавалеров.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, ее дети Мелания и Леонтий.

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