Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми?

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразеТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе Тест: из какого советского фильма этот танец?Тест: из какого советского фильма этот танец? Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и МаксаковуВайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову

Лента новостей

Воскресенье 23 июня

06:16Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми? 03:13Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно? 00:03Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет 21:21"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда 18:08Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции 17:11Останутся ли хирурги в нашей медицине? 15:15[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов 12:08Киношные сердцееды: 10 самых обаятельных актеров России 09:09[ТЕСТ]: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе – 5 кадров 06:27Одной из главных красавиц СССР Наталье Варлей исполнилось 77 лет: вспоминаем путь актрисы 03:42Кейт Миддлтон после появления на публике обвинили в симуляции рака 01:05Куда сходить в Москве и России: афиша с 25 июня по 6 июля 00:16Прогулка 38-летней Меган Фокс на улице без укладки и макияжа вызвала ажиотаж 00:04"Нас осталось меньше": жена Газманова рискнула провести удаление | Газманова потеряли 21:49Тест: назовите достопримечательности Сахалина по фотографиям 20:05"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания 16:42Киноманы справятся легко: угадайте культовый советский фильм по одному предложению 14:12Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" помогает развитию частных театров 13:26Тест для любителей пушистых питомцев: угадайте советский фильм по кадру с котом 11:41Алсу уничтожила важный документ после слов о крахе ее семьи из-за Решетовой 10:39Узнала по часам на руке: у пойманного на измене любовника Семенович объявилась жена 09:09"Было лучшим решением": Бузова покинула Россию после травли 08:33Тест: угадайте любимый советский мультфильм по одной фразе 06:42Сегодня Виктору Цою могло бы исполниться 62 года: вспоминаем яркий путь кумира поколений 06:18"Вытащили из горящей квартиры": потрясенная спасателями Кудрявцева излила душу 03:34Принц Уильям бросился на помощь матери Кейт Миддлтон во время инцидента 00:24Неоновая подводка и румяна куклы: эти тренды в макияже стали главными летом 2024 22:45Кто получил Оскар рынка недвижимости? 22:24Живот уже не прячет: Брежнева удивила видом после развода 19:23Московские коммунальщики ликвидируют последствия непогоды 15:03Тест по советской истории: жившие в Союзе пройдут на раз-два 14:30Тест: угадайте советский фильм по кадру с лицом актера крупным планом 13:54Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду 13:07Тест для семей из СССР: помните ли вы свадебные традиции советской эпохи? 12:44Москвичей предупредили об экстремальных погодных условиях днем 20 июня 11:34Алсу прервала молчание на фоне резонансных слухов о крахе ее семьи из-за Решетовой 10:25Покинувшая сцену по состоянию здоровья Zivert назвала дату возвращения 09:41Красная дорожка к детскому дому: новый маршрут Виктории Бони 09:23"Готова сказать вслух": Боня сообщила о планах стать мамой второй раз 08:55"Обе жены считают меня сволочью": крик души 87-летнего актера Назарова 06:17Николаю Дроздову исполнилось 87 лет: вспоминаем интересные факты из жизни ведущего 03:02Как защитить кожу от ультрафиолета в разгар летнего сезона: секреты и хитрости 00:31У Тимберлейка вскрылись серьезные проблемы после ареста за вождение в пьяном виде 23:28Собянин обратился к москвичам с просьбой из-за экстремальных погодных условий 23:10Слава Зайцев забрал наследника: сын легендарного модельера умер от рака 20:48ГК "КОРТРОС" развивает cмарт-инфраструктуру во всех регионах присутствия 19:19Внезапная болезнь дочери Якубовича породила новый поток испытаний 17:24В столице дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" 16:03Пластическая хирургия: фатальные ошибки пациентов 13:35Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и цветами
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми?

Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми?
68

Устали от спецэффектов, супергероев и предсказуемых сюжетов? Ностальгируете по душевности, теплу и неповторимому обаянию советского кино? Тогда этот тест для вас!

Вспомните время СССР, когда для создания шедевра не нужны были компьютерная графика и миллионные бюджеты. Время, когда на первом плане были не спецэффекты, а люди, их чувства, переживания, отношения.

Проверьте себя: узнаете ли вы любимые советские фильмы по одному кадру, где запечатлены всего три человека?

Докажите, что настоящие киношедевры не подвластны времени! Взгляните на 5 изображений, на каждом из которых есть 3 человека. На каждое из 5 заданий — 4 варианта ответа, но правильный только один.

Даже если сомневаетесь, не бойтесь рискнуть! Ведь главное не победа, а удовольствие от теста и возможность мысленно вернуться в прекрасный СССР!

ПОЕХАЛИ!

1/5

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Жестокий романс" (1984)

B — "Формула любви" (1984)

C — "Чародеи" (1982)

D — "Спортлото-82" (1982)

2/5

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Усатый нянь" (1977)

B — "Я шагаю по Москве" (1963)

C — "Москва слезам не верит" (1979)

D — "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974)

3/5


Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Афоня" (1975)

B — "Большая перемена" (1972)

C — "Гараж" (1979)

D — "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

4/5

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

B — "Золотой теленок" (1968)

C — "Бриллиантовая рука" (1969)

D — "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" (1984)

5/5

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Королева бензоколонки" (1962)

B — "Джентльмены удачи" (1971)

C — "Гусарская баллада" (1962)

D — "Тот самый Мюнхгаузен" (1979)

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1 >>> D — „Спортлото-82“ (1982);

2 >>> C — „Москва слезам не верит“ (1979);

3 >>> B — „Большая перемена“ (1972);

4 >>> A — „Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика“ (1966);

5 >>> B — „Джентльмены удачи“ (1971).

Каждый правильный ответ — 1 балл! Если в сумме не получилось набрать 5 баллов — не грустите, а лучше посмотрите киноленты прошлого, и возвращайтесь назад за тестами от редакции «Дни.ру».

Еще больше интересных тестов → в разделе "Тесты и опросы"

Подпишись в Telegram

23 июня 2024, 06:16
Фильм "Двенадцать стульев (1971) / Режиссер: Леонид Гайдай / Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо" и другое: тест на знание героев кино СССР – пройти

Кадр из фильма &quot;Джентльмены удачи&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Вокзал для двоих&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Человек с бульвара Капуцинов&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Табор уходит в небо&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Ширли-Мырли&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial

По теме

ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно?

Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно?
Нутрициолог развеяла миф о пользе всеми любимого завтрака. Рассказываем, в чем подвох. Если вы ищете вариант завтрака на скорую руку, то наверняка рассматривали каши быстрого приготовления.

Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет

Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет
Изучение английского языка в раннем возрасте может оказаться довольно увлекательным и эффективным, если подойти к процессу правильно. Как сделать процесс обучения интересным и результативным даже для самых маленьких детей? Вместе с "Дни.

"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда

"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда
Хитам – нет, памперсам – да! Сати Казанова сменила "Фабрику звезд" на "фабрику детей". Отнюдь не как все: певица выбрала исключительный путь к материнству. В феврале этого года стало известно, что 41-летняя певица Сати Казанова, экс-солистка группы "Фабрика", ждет первенца.

Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции

Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции
Смотреть любимые сериалы из прошлого – это как встретить старых друзей, потому что каждый эпизод наполнен особым теплом и уютом, который пробуждает самые яркие воспоминания. Ностальгия по любимым героям и их приключениям заставляет сердце трепетать от радости. Поэтому сегодня "Дни.

[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов

[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов
Только истинные знатоки кинолент эпохи СССР попадут в точку – наберут 7 из 7 верных ответов! А вам это под силу? А ну-ка проверьте себя, насладитесь природой советского кино и покажите максимальный результат! В СССР умели не только работать, но и отдыхать.

Выбор читателей

21/06Птн"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания 21/06ПтнАлсу уничтожила важный документ после слов о крахе ее семьи из-за Решетовой 21/06ПтнКиноманы справятся легко: угадайте культовый советский фильм по одному предложению 21/06ПтнТест: угадайте любимый советский мультфильм по одной фразе 22/06Сбт[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов 22/06Сбт"Нас осталось меньше": жена Газманова рискнула провести удаление | Газманова потеряли