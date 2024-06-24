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Воскресенье 23 июня

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Врач Коньшина дала 5 советов: как помочь ребенку наладить режим сна

Врач Коньшина дала 5 советов: как помочь ребенку наладить режим сна
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Здоровый сон играет ключевую роль в физическом и психоэмоциональном развитии детей. Однако в современном мире нарушения сна становятся всё более распространённой проблемой среди школьников.

Здоровый сон играет ключевую роль в физическом и психоэмоциональном развитии детей. Однако в современном мире нарушения сна становятся всё более распространённой проблемой среди школьников. Проблемы со сном могут существенно повлиять на их учебную успеваемость, настроение и общее качество жизни. Подробнее о том, как помочь ребёнку наладить здоровый сон, "ДНИ.РУ" рассказала Наталья Коньшина – невролог–эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники «Прогноз».

Наталья Коньшина. Фото: пресс-служба

К основным видам нарушений сна у школьников относятся:

1. Инсомния (бессонница): Самая распространённая проблема, характеризующаяся трудностями с засыпанием или частыми пробуждениями среди ночи. Это нарушение сна будет влиять и на бодрствование ребёнка, вызывая усталость и сонливость в течение дня.

2. Гиперсомния: Напротив, проявляется в чрезмерной сонливости и увеличении продолжительности сна, что также может быть проблемой, особенно если ребёнок спит много, но не чувствует себя бодрым и отдохнувшим после пробуждения.

3. Апноэ сна: Серия кратковременных остановок дыхания во время сна, которые могут приводить к частым пробуждениям и снижению качества сна. Часто сопровождается храпом. Чаще всего причиной апноэ у школьников является ЛОР-патология (искривлённая носовая перегородка или увеличенные аденоиды).

4. Парасомнии: Включают ночные кошмары, ночные страхи и лунатизм. Эти состояния могут вызвать значительное беспокойство у детей и родителей.

Фото: StockSnap / pixabay.com

Причины нарушений сна у школьников

Нарушения сна могут быть вызваны различными факторами. Важно понимать, что для того чтобы точно выявить причину нарушений сна, необходимо обратиться к врачу, который специализируется на сне — сомнологу.

1. Психоэмоциональные факторы: Школьные нагрузки, стресс, тревожные состояния, семейные проблемы и межличностные конфликты могут вызвать трудности со сном.

2. Физиологические и медицинские причины: Это могут быть гормональные изменения в период полового созревания, заболевания центральной нервной системы, проблемы с дыханием, аллергии, анемия, дефицит магния и пр.

3. Экологические и бытовые факторы: Неподходящий режим дня, недостаток физической активности, пересыщенная информационная среда (телевизоры, компьютеры, смартфоны) и неблагоприятные условия сна (жарко, шумно, неудобный матрас, недостаточно затемнённое помещение).

Фото: stevepb / pixabay.com

Влияние нарушений сна на здоровье и успеваемость

Нарушения сна могут оказывать значительное влияние на поведение, успеваемость и общее состояние здоровья ребёнка:

– Отставание в учёбе: Педагоги часто отмечают ухудшение памяти, концентрации и когнитивных способностей у детей, испытывающих нарушения сна.

– Эмоциональная нестабильность: Ребёнок может проявлять раздражительность, агрессивность или, наоборот, апатию и депрессивные настроения.

– Физическое здоровье: Ослабление иммунной системы, увеличенный риск заболеваний и нарушение обмена веществ могут быть последствиями недостаточного сна.

Фото: marijana1 / pixabay.com

Рекомендации для родителей:

1. Соблюдайте режим дня: Постарайтесь устанавливать и поддерживать стабильное время отхода ко сну и пробуждения, даже в выходные дни, праздники и каникулы.

2. Создайте комфортные условия для сна: Обеспечьте тишину, темноту и температуру в спальне не выше 21°C. Убедитесь, что матрас и подушка подходят ребёнку.

3. Ограничьте использование гаджетов и экранного времени: За час до сна выключайте телевизоры, компьютеры и планшеты. Синий свет от этих устройств может мешать выработке мелатонина — гормона сна.

4. Стимулируйте физическую активность: Регулярная физическая активность помогает улучшить качество сна. Однако избегайте интенсивных нагрузок на поздним вечером.

5. Создайте ритуалы перед сном: Привычные, успокаивающие процедуры, такие как чтение книги или тёплая ванна, могут помочь расслабиться и настроиться на сон.

Когда обращаться к специалисту?

Если соблюдение всех этих рекомендаций не приводит к улучшению, стоит обратиться к врачу-сомнологу.

Здоровый сон — это основа успешного обучения и психологического благополучия вашего ребёнка. Внимательное отношение к этой важной сфере жизни поможет ему расти здоровым и счастливым.

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24 июня 2024, 00:04
Фото: Katniss12 / pixabay.com
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Фото: пресс-служба Литрес
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Фото: пресс-служба Литрес
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