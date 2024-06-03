Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей

Заведение с паназиатской кухней последнее время не частый гость на ресторанном рынке столицы. Однако время от времени рестораторы прощупывают рынок, чтобы понять, не пора ли напомнить москвичам о ярких экзотических вкусах, которых в городе все равно не хватает. Из таких экспериментов и поисков, кажется и родилась Papaya.



Речь идет о новом паназиатском гастробистро от команды питерского ресторана «География», которое открылось в середине апреля на Летниковской улице – в окружении офисных зданий неподалеку от Павелецкого вокзала. Район новый, хоть и комфортный, но до конца еще необжитый и пока больше напоминает сероватые каменные джунгли. Papaya же утопает в зелени, а в интерьерах много дерева и доминируют теплые тона. Понятно, почему ей живо интересуются обитатели окрестных офисов. Еда здесь тоже южная, теплая, пряная, но без крайностей.



За кухню отвечает бренд-шеф Тимур Карданов из питерской «Географии», а непосредственным воплощением его идей занимается Владимир Онучин, известный по работе в баре «Стрелка».

Меню получилось компактным – как раз под формат гастробистро, но на удивление разноформатным. Среди закусок ожидаемо встречаются битые огурцы, томаты кимчи, брокколи с ореховым соусом и тартар из говядины. В этот же раздел помещены и отличные гедза, хотя по размеру порции блюдо вполне могло бы претендовать на место в основном разделе.

Разумеется, есть несколько позиций роллов и суши, исполненных без лишней сложности, но качественно и даже с изяществом. Имеется и фирменный PapayaRoll с креветкой, угрем, лососем и авокадо. Могучий, уверенный, фактурный и сытный, с нежнейшим сыром, который мягко уравновешивает перечно-имбирную остроту.В принципе его за глаза хватит для полноценного ланча.

ФоБо и тайский кокосовый суп тоже на месте. Но если в данный момент нет настроения, вполне можно взять добротную куриную лапшу. На горячее предлагают пад-тай с курицей, удон с говядиной, сибаса в пряном соусе и рис с креветками в соусе том-ям. На десерт – трайфл с кокосовым кремом, да чиз-кейк с кремом юдзу. Отдельного упоминания заслуживает слегка опаленный спелый манго, укрытый аккуратной карамельной вуалью и сдобренный душистым розовым перцем. Исполнение очень простое, комбинация вкусов беспроигрышная, калорий практически нет. Мало какое девичье сердце устоит перед таким гастрособлазном.

В настоящий момент в Papaya запустили завтраки и бранчи. Из примечательного боул с зеленой гречей, авокадо и яйцом пашот, шакшука с креветками, бриошь с мороженым, медом и ягодами и сырники с кокосовой сгущенкой.

Средний счет – 2 000 рублей.

