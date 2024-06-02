Locanda: на Патриках опробовали новый формат итальянского ресторана

Trattotia, osteria, pizzeria,focacceria,ristorante… Эти названия давно и хорошо знакомы столичным гастроэнтузиастам. Из названий понятно, что в них подают итальянскую еду, где-то попроще и подешевле, а где-то совсем наоборот. Причем, с определенным форматом стоимость и качество связаны лишь отчасти, ибо в иных московских тратториях могут накормить весьма изысканно, а чек выйдет покруче ужинав приличном ресторане.



На днях к широкой палитре итальянских заведений добавилось еще одно – locanda. В оригинале это что-то вроде постоялого двора или харчевни, где кормят простой домашней едой едва ли не за общим семейным столом. В московском изводе все получилось куда сложнее, изысканней и тоньше.

Речь идет о новом проекте Дины Хабировой и Виталия Шиманского (BuroTsum, GraceBistro, Christian и др.), который буквально на днях открылся на Малой Никитской улице. Заведение расположилось в уютном двухэтажном особняке. На первом этаже атмосфера царит более непринужденная и свободная, на втором – более камерная, а на плоской крыше оборудовали просторную веранду с роскошным видом равно на сталинские высотки и небоскребы Сити.

За кухню отвечает Мануэле Кроче Антонио, опытнейший мастер, который много лет работал вместе с Нино Грациано в Semifreddo и других его проектах. В меню собраны блюда из разных регионов Италии, от Апулии до Ломбардии, разумеется, в авторской доработке, порой весьма существенной. Однако главное, что постарался сохранить Мануэле – это чистота вкуса исходных продуктов. Поэтому трюфельное масло и другие сильные ингредиенты используются очень аккуратно.

В качестве антипасти гостям предлагают вполне традиционный набор: карпаччо из хрустящих ломтиков цветной капусты с пармезаном, вителлотонато, фритомисто и панцанеллу. Но к карпаччо весьма к месту добавлены ломтики спелого авокадо и карамелизированный фундук. В вителлотонато появились необычные акценты из-за печеного болгарского перца и маринованного лука. Во фритомисто "подушка" из овощей напоминает изящную «паутинку», которая аккуратно оттеняет более плотную текстуру морских гадов. А панцанелла, в общем, довольно простая, как ей и положено, щедро дополнена свежими лангустинами и напитанными оливковым маслом аппетитными гренками. Среди закусок отдельного упоминания заслуживают мини-кальмары с обжаренными дольками артишока, апельсиновой цедрой и листочками свежей мяты.

Классический сицилийский крем-суп макко из шпината, зеленого горошка и эдамаме поучился густым, плотным и нежным одновременно. Для фактуры Мануэле добавил в него сметаны, а для крокетов вместо гренок использовал халуми. Получилось очень по-московски и по-средиземноморски одновременно.

Может быть, самыми "домашними" блюдами во всем меню стали отличные апулийские орекьетте с рагу из томленого в красном вине с овощами ягненка, спагетти с вонголе в соусе на основе белого вина, рыба дня с соусом из тех же вонголе, да пицца с мортаделлой, страчателлой и фисташками. Все исполнено без затей, но совершенно мастерски.

Зато ризотто с шафраном, очень известное в Ломбардии блюдо, сделано по-столичному щедро – его сервируют с жареным гребешком, красной икрой и лепестками пищевого золота. Последнее ровно ничего не добавляет по вкусу, зато – красиво.

В разделе десертов собрана основная итальянская классика – тирамису с фисташками, семифредо с миндалем, сицилийские канноли. Но если захочется чего-то менее расхожего, но столь же коренного, тогда непременно стоит попробовать тортодельнонна. Замечательный тосканский «бабушкин торт», как и положено, сделан из песочного теста с заварным кремом, а дополнен шариком мороженого.

Средний счет – 6 тысяч рублей