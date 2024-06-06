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Четверг 6 июня

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Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 июня
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Июнь подарит вам не только тепло, но и массу позитивных эмоций. Выбирайте лучшие концерты, выставки. фильмы и спектакли из подборки "Дни.ру".

КОНЦЕРТ

Вадим Капустин

Звезда 5-го сезона вокального суперпроекта "Голос" певец, композитор, поэт Вадим Капустин даст долгожданный концерт в Москве. "Помимо песен, которые выбрали вы в ходе голосования, и песен из нового альбома, которые вы еще не слышали, мы исполним уже полюбившиеся композиции, которые сами любим исполнять, и делаем это довольно часто, практически на всех концертах. Поэтому, друзья, настраиваемся на самую позитивную волну, готовим спортивную обувь, чтобы танцевать! Я уверен, будет реально крутое время!", – обратился музыкант к поклонникам.

12 июня, клуб 16 "Тонн".

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом. Эдуард Бояков, Михаил Розанов"

Авторы – режиссер Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов – представляют литературно-художественный проект, посвященный феномену русского монастыря, поиску его логоса, попытке пробиться к сердцевине важнейшего для нашей цивилизации явления. 10 действующих православных монастырей на территории России предстают в строгой последовательности, отвечающей авторскому замыслу, связанному как с изобразительным рядом, так и с поиском вербальной формулы русского монастырства. Для каждого монастыря определено сутевое понятие, отражающее уникальность его функции. 10 ключевых слов – как 10 фундаментов, на которых зиждется обитель.

С 18 июня, Новая Третьяковка на Крымском Валу.

Фото: пресс-служба

КИНО

"Голос из космоса"

Главные герои — друзья Аннабелль и Дино — не могут жить без астрономии. Во время одного эксперимента юные исследователи получают загадочное послание из космоса. Они убеждены, что инопланетяне пытаются установить контакт с Землей. Вот только взрослые, утратившие веру в чудеса, не считают это правдой. Когда ребята посещают космодром с экскурсией, они находят еще и левитирующий камень, прибывший на нашу планету из других миров. Друзья решают выкрасть его, чтобы продемонстрировать доказательства существования внеземной жизни миру... Режиссер: Феликс Биндер. В ролях: Ава-Элизабет Ауэ, Феликс Нёлле, Рональд Зерфельд и другие...

С 12 июня.

Фото: пресс-служба

ПРОГРАММА

Leto, Shalom!

Еврейский музей и центр толерантности открывает новый сезон программы На протяжении трех месяцев на Летней веранде гостей ждут турниры по пинг-понгу и бадминтону, маркет, концерты, театральные представления, "Внеклассные чтения" и мастер-классы, а также новое специальное меню с кошерным стритфудом и прохладительными напитками в фудтраке Basar.

С 10 июня.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Черный монах"

При жизни Антона Чехова его повесть "Черный монах" была переведена на многие языки, а также стала первой публикацией автора на китайском. Подобный интерес объяснялся многими факторам, а прежде всего — философским смыслом, который вкладывал в свою повесть Чехов. Создатели спектакля понимают тонкое лукавство Антона Павловича, обозначившего основную тему как «манию величия». Ведь если бы все было так просто, не было бы мирового интереса к повести, многочисленных трактовок и вариаций восприятия истории Коврина, главного героя произведения. Режиссер: Эдуард Кашпоров.

14, 15 июня, Театр "Школа драматического искусства".

Фото: пресс-служба

"Парадокс скворца"

В основе постановки недавней выпускницы Мастерской Сергея Женовача (ГИТИС) Ирины Васильевой пьеса израильского драматурга Майи Арад Ясур "Амстердам". Ее героиня живет в квартире с красивым видом на набережную Амстердама. Она талантливая скрипачка из Израиля. Она уехала от войны, чтобы играть свою музыку и жить свою жизнь. Она — скворец, отделившийся от стаи. Но она получает счет за газ с невообразимой суммой... Режиссер Ирина Васильева.

13, 14 июня, Театр им. Вл. Маяковского.

Фото: пресс-служба / Ольга Стрелец

"Красавец-мужчина"

Красавец мужчина, о котором мечтают все женщины – какой он? Он словно сошел с обложки модного журнала! Его трудно не заметить, ведь его внешность безупречна. Он достоин любви с первого взгляда. Но… за красивым фасадом скрывается циник и манипулятор, мечтающий о благополучной жизни за счет женщин. Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Родион Вьюшкин, Анастасия Акатова, Джульетта Шабанова, Вадим Андреев, Денис Кутузов, Антон Морозов, Елена Анисимова, Татьяна Циренина и др.

17, 18 июня, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Русский крест"

По задумке режиссера Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля "Комонь". Идея воплотить на сцене поэму "Русский Крест" пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием, который был духовником Николая Мельникова и трагически пережил его гибель, поэтому его желанием было, чтобы это произведение в театре или в кино увидело больше людей.

15 июня, Театр на Таганке.

"Слухи"

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома – заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений… Классический спектакль выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и полнейший душевный покой. Никаких отрицательных эмоций и рассуждений о глобальных проблемах человечества. Режиссер – Вадим Дубровицкий. В ролях: Елена Сафонова, Ольга Волкова, Владимир Стеклов, Игорь Ливанов и др.

15 июня, Театр "Русская песня".

СПОРТ

ММА Серия-81

Вы станете свидетелями дюжины великолепных боев от спортсменов из самых разных уголков планеты! Вашему вниманию будут представлены выступления сильнейших бойцов нашего ростера, а также вы увидите гигантский дебют в масштабах российских ММА. Главным событием вечера станет бой одного из наиболее популярных молодых атлетов ММА Серии Василия Руденко против крепкого оппонента из соседнего государства Жакыпа Туганбаева. Руденко представляет Анапу и знаменитую команду "Кузня". На его счету уже восемь выступлений в ММА Серии. В каждом из своих боев у нас Руденко победил, а последний успех принес ему бронзовый пояс победителя.

11 июня, Театр "Одеон".

Фото: пресс-служба

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6 июня 2024, 22:47
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня
Лето вступило в свои права. Оно будет еще интереснее, если проводить его не дома, а в театрах, на концертах и на выставках. Выбирайте на любой вкус! ТЕАТР"Невольницы" Необычная сценография, масштаб постановки, дуальность персонажей, где отрицательные герои становятся героями положительными (и наоборот), блестящий актерский состав и актуальный сюжет – настоящая психологическая драма по одноименной пьесе Островского.

Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей

Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей
Заведение с паназиатской кухней последнее время не частый гость на ресторанном рынке столицы. Однако время от времени рестораторы прощупывают рынок, чтобы понять, не пора ли напомнить москвичам о ярких экзотических вкусах, которых в городе все равно не хватает. Из таких экспериментов и поисков, кажется и родилась Papaya. Речь идет о новом паназиатском гастробистро от команды питерского ресторана «География», которое открылось в середине апреля на Летниковской улице – в окружении офисных зданий неподалеку от Павелецкого вокзала.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 23 мая по 2 июня

Куда сходить в Москве и России: афиша с 23 мая по 2 июня
Начинается настоящее лето. Оно принесет всем нам много радости и ярких впечатлений. Лучшие культурные события из нашей подборки помогут вам сориентироваться и выбрать самое интересное. КОНЦЕРТ"Волшебное путешествие" В центре сюжета этой красочной музыкальной программы три друга, получившие от Волшебника могущественную волшебную палочку.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая

Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая
Весна идет, весне дорогу! Сколько чудесных событий готовит нам она! Сколько радости подарит! Не пропустите самое интересное! СКОРОМеждународный кинофестиваль "Антарес"Превью кинофестиваля станет концерт "Старые песни о главном", в котором выступят группы "Песняры" из Белоруссии, "Ялла" и певица Алена Свиридова.

В ресторане Butler открыли сезон "философским" сетом

В ресторане Butler открыли сезон "философским" сетом
В ресторане Butler стартовал новый сезон гастрономических ужинов в формате Chef’s Table, который продлится, по крайней мере, до осени. Для этой серии шеф-повар Джузеппе Дави создал сет из десяти блюд. Все исполнено в характерной для Дави стилистике, предполагающей причудливое сочетание очень традиционных итальянских рецептов, современных техник и строго авторского взгляда на то, каким должен быть конечный результат.

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