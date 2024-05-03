Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая

"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом", – писал Константин Фофанов. Этим прекрасным весенним месяцем вас ждут и стихи, и спектакли, и, конечно, любовь!



ТЕАТР

"Император Атлантиды"

Впервые на сцене оперного театра в Москве будет представлен спектакль "Император Атлантиды" Виктора Ульмана, который станет первой полноценной работой выпускника ГИТИСа режиссера Вадима Летунова. За музыкальную часть отвечает Елена Сосульникова, которая также впервые будет ставить спектакль как дирижер. Эту оперу Виктор Ульман – чешский композитор еврейского происхождения, ученик Шенберга – написал в Терезине за два года до своей гибели в газовой камере. По словам Ульмана, эта опера о "жизни, которая разучилась смеяться, и о смерти, которая разучилась плакать, в мире, разучившемся радоваться от жизни и умирать от смерти". Партитуру оперы композитор передал библиотекарю гетто, который пережил войну. Она была обнаружена в 1975 году, и с тех пор ее ставят по всему миру.

10-12 мая, "Геликон-опера" (Белоколонный зал княгини Шаховской).

Женские лица военной поэзии

В дни празднования 79-ой годовщины Великой Победы вас ждут встречи с двумя современными поэтессами – Анной Ревякиной и Анной Долгаревой. Их голоса отзываются на военные события сегодняшнего дня столь же остро, столь же честно и столь же талантливо, как отзывались голоса великих советских поэтов военных лет. Постановки "Анна Ревякина. Во имя Отца…" и "Анна Долгарева. Господи, если Ты там не очень занят…" это настоящие спектакли, в которых сценография, видеопроекции, световая партитура, участие артистов, музыкальное оформление соединяются с реальным присутствием на сцене самой поэтессы, играющей саму себя. Жизнь каждой героини раскрывается максимально искренне. Исповедальность – главная черта обоих спектаклей.

9 и 14 мая, Новый театр.

"Стихи войны и мира. Баллада о своих"

Это рассказ о героической борьбе и любви, переданный через сильнейшие произведения современных поэтов Анны Долгаревой, Марии Ватутиной, Игоря Караулова, Юрия Кублановского, Светланы Кековой, Семена Пегова и многих других в сопровождении известных мелодий русского рока, музыки времен Великой Отечественной, классики в живом симфоническом звучании Moscow Cover Orchestra. Для поэтического концерта был специально создан аудиовизуальный ряд. Стихи читает поэт и журналист Вадим Авва.

12 мая, Дворец на Яузе.

"Две дамочки в сторону севера"

Это одна из самых популярных современных пьес, написанных во Франции. Ее автору, драматургу, журналисту, режиссеру и актеру Пьеру Нотту удалось совместить в одном, формально комедийном тексте, безудержный смех и глубокую печаль, черты лихого роуд-муви и психологической драмы. Две отнюдь не юные сестрицы внезапно пускаются в безумное путешествие по Франции, в сторону родного Севера. Причина их путешествия не радостная – им предстоит захоронить прах матери, которая недавно скончалась. Эксцентричные дамочки, странствующие на угнанном громадном автобусе, оказываются в совершенно неожиданных местах: в театре и морге, полицейском участке и диско-баре, подобно урагану проносятся мимо ошеломленных людей. И попутно выясняют отношения, вспоминают старые обиды, приближаясь к осознанию собственной близости. Режиссер-постановщик: Вадим Дубровицкий. В ролях: Елена Ксенофонтова и Анна Якунина.

15 мая, Театр Эстрады.

"Красавец-мужчина"

Красавец мужчина, о котором мечтают все женщины – какой он? Он словно сошел с обложки модного журнала! Его трудно не заметить, ведь его внешность безупречна. Он достоин любви с первого взгляда. Но… за красивым фасадом скрывается циник и манипулятор, мечтающий о благополучной жизни за счет женщин. Он не умеет любить и пойдет на все ради материальных благ. Он переступит через моральные принципы в обмен на беззаботное существование. Проблемы, которые поднимал Островский, актуальны и в современной жизни. Это размышление о слепой женской влюбленности, за которой следует потеря разума, уязвимость и беззащитность. Режиссер: Дмитрий Астрахан.

11, 12 мая, Театр на Трубной.

МУЗЫКА

"Московские истории"

В рамках авторского вечера композитора, Народного артиста России, Председателя Правления Союза композиторов России Рашида Калимуллина пройдет премьера двух сочинений: "Московские истории" для симфонического оркестра и "Путешествие Аладдина" для оркестра. "В "Московских историях" я создал музыкальные образы таких известных мест как Воробьевы горы, Третьяковская галерея, Манежная площадь...А "Путешествия Аладдина" переносит слушателя в Абу-Даби, Иерусалим, Стамбул, Багдад, – говорит композитор. – С музыкантами Московского государственного академического симфонического оркестра я знаком давно, но мою музыку они будут исполнять впервые".

6 мая, Большой зал консерватории.