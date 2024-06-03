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Понедельник 3 июня

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Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно

Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно
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Россия оплакивала в выходные не только "прекрасную няню" Анастасию Заворотнюк. Стало известно об уходе знаменитости Советского Союза, которая также неоднократно блистала как на экранах, так и на сцене.

Заворотнюк похоронили 1 июня, а новость о кончине этой артистки появилась на следующий день — 2 июня. Известие об уходе, появившееся неожиданно, расстроило не только родных, но и поклонников советской знаменитости. Как стало известно в выходные, Агния Елекоева, оставившая след в кинолентах "Самая короткая ночь" (1967), "Сказка за сказкой" (1985-1987гг.), "Ищу человека"(1973), "Человек-невидимка" (1977) и других советских лентах кино, безвозвратно ушла...

Кадр YouTube / @classic-films

В Советском Союзе звезда больше всего появлялась в молодости на сцене Театра им. Ленсовета в Москве, но также блистательно явила себя, свою долю артистичности и красоты в Ярославле — старейшем драмтеатре России. В 90-х стал неожиданностью ее путь в США, где она жила и откуда она возвратилась уже после распада СССР. Возврат к землякам, россиянам, состоялся спустя почти 30 лет жизни в США — за 5 лет до ухода.

В отличие от ушедшей в 53-летнем возрасте Заворотнюк, блиставшая на экранах Елекоева завершила земной путь, достигнув 94 лет. Одна актриса прожила на 41г. дольше другой актрисы... Известно, что "прекрасную няню", которую оплакивает Россия, именно онкология привела к кончине. Но причина, по которой Агнии Борисовны не стало, до сих пор не известна: об этом родные в 2024-м не известили поклонников.


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3 июня 2024, 10:18
Фото: Ricardо IV Tamayо/unsplash.com
Кино-Театр.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?

Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms

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