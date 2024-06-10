Напрягите мозг! Только знатоки кино СССР справятся с этим тестом

Выросли в СССР? Готовы проверить знания? Тогда отвечайте на тестовые вопросы! Они посвящены советскому кино. Их только 5! А вы наберете все 5 баллов?

Представьте: теплый вечер, блестящее настроение и старые добрые фильмы СССР. На них выросло не одно поколение. Вспоминаете эти волнующие моменты? А узнаваемые цитаты? Уверены, что знаете советский кинематограф как свои пять пальцев?

Тогда напрягите мозг, ведь этот тест от "Дни.ру" – настоящий вызов вашим знаниям!

Только истинные знатоки легендарного кино эпохи (СССР) справятся с этим волнующим тестом!

Он проверит вашу память на прочность и заставит вспомнить мельчайшие детали любимых кинолент. Готовьтесь окунуться в мир советских кинокартин и блеснуть эрудицией!

Сможете ли вы отличить Гайдая от Рязанова в сложном вопросе? А назвать фильм по крылатой фразе?

Не спешите с ответом, напрягите мозг усерднее, чтобы набрать максимальную 5-ку баллов. Этот тест— не просто развлечение, это путешествие в старое доброе прошлое. Оно заставит вас по-новому взглянуть на шедевры советского кино. Только настоящие знатоки кинолент советского прошлого смогут пройти его до конца. Неужели вы сможете?

Итак, начинайте тест!

1. Постарайтесь определиться. Леониду Гайдаю нравился один поэт. Однако его поэтическое творчество не звучит ни в одной из киноработ режиссера. Зато в честь этого поэта Леонид Иович назвал целое судно в фильме "Бриллиантовая рука". Это ...

а) Легендарный Михайло Ломоносов

б) Волнующий Михаил Светлов

в) Просто "Светлый бриллиант"

2. Отвечайте без подсказки. Герои советской кинокартины ищут нравственный идеал. Героям фильма — примерно тридцать. У одной из героинь происходит переоценка ценностей. Данную героиню зовут Лена. Она ...

а) Из советского кино "Июльский дождь"

б) Из уморительной "Бриллиантовой руки"



в) Обрела известность в проекте "Шофер на один рейс"

3. Продолжаем проверку. Этот 13-й фильм Александра Роу снимался почти целый год. Снимали его не в одной, а в нескольких локациях. Одну часть — под Мурманском, другую — под Звенигородом. Это ...

а) сказка "Золотые рога"

б) сказка "Василиса Прекрасная"

в) сказка "Морозко"

4. Шагаем дальше. У засекреченного в этом вопросе режиссера [СССР] есть особый киношедевр. В работе над шедевром он расплачивался с актерами бутылками игристого за каждый придуманный ими трюк. Говорят, что в итоге Никулин заработал 24ре бутылки. А Моргунову досталось только — 18. Это ...

а) талантище Рязанов

б) маэстро Гайдай

в) эрудит Бондарчук

5. Напрягитесь напоследок. Постарайтесь узнать шедевр советского производства по крылатой знакомой фразе. Она звучит: "А я оптимистка. Мне вот недавно сказали, на кладбище хорошо знакомиться. С вдовцами". Это ...

а) Мелодрама "Москва слезам не верит"

б) Киноповесть "Я шагаю по Москве"

в) Комедия "Золотой теленок"

Вот и конец. Смотрите ответы на тест:

1>б) верная догадка — Михаил Светлов; 2>а) верный ответ — драма 1966г. "Июльский дождь"; 3>в) вернее некуда — волшебная история "Морозко" про Настеньку; 4>б) совершенно верным будет только такой вариант — Гайдай, 5>a) эту фразу изрекла Ирина Муравьева в киноклассике "Москва слезам не верит".

Если ответили верно на все вопросы о киномире СССР, ваша оценка 5+