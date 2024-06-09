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Воскресенье 9 июня

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Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру

Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру
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Лето в самом разгаре, а это значит, что пришла пора отправляться на курорты! Скорее, хотя бы мысленно! Готовы расслабиться и вспомнить советское кино с тематическими сюжетами?

Приглашаем всех знатоков СССР, которые желают пройти тест от нашей редакции! Специально для вас ›Дни.ру‹ подготовили 5 кинокартин СССР, 5 кадров, 5 вопросов. К каждому заданию дается 4ре варианта ответа, но правильный только 1 из них!

Наверняка вы идеально знаете снятые в 60-е фильмы СССР: «Три плюс два» (снятый на киностудии Горького в 63-м), «Бриллиантовая рука» (снятый на киностудии ‹Мосфильм› в 68-м), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (снятый на той же киностудии ‹Мосфильм› в 64-м),

Но это далеко не все богатство эпохи СССР! Скорее прокрутите в памяти киноленты эпохи 50-х, 70-х, 80-х, чудеса! Это <Любовь и голуби>, и <Будьте моим мужем>, и <Кавказская пленница>, и <Дама с попугаем>, неспроста локацией для многих шедевров советского производства были выбраны именно курорты.

Если вопросов нет, начинайте тест!

1. Отгадаете название кино, в котором есть этот кадр?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а* — Асса

б* — Кавказская пленница

в* — Старик Хоттабыч

г* — Дубравка

2. Отгадайте кинопроект, в котором есть этот кадр?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а* — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

б* — Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

в* — Алые паруса

г* — Опекун

3. Сможете отгадать курортную киноработу, к которой относится этот кадр?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial`

а* — Дама с попугаем

б* — Три плюс два

в* — Из жизни отдыхающих

г* — Моя морячка

4. Давайте отгадаем киноназвание, с которым связан этот кадр?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial,

а* — Бриллиантовая рука

б* — Бегущая по волнам

в* — Путешествие будет приятным

г* — Будьте моим мужем

5. Может быть, вы уже отгадали, как называется при взгляде на этот кадр?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial.

а* — Дамы приглашают кавалеров

б* — Танцплощадка

в* — В городе Сочи темные ночи

г* — Любовь и голуби

Смотрим и проверяем ответы на тест?

1 >> а*: "Асса" (1987)

2 >> б*: "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" (1984)

3 >> в*: "Из жизни отдыхающих" (1980)

4 >> г*: "Будьте моим мужем" (1981)

5 >> г*; "Любовь и голуби" (1984).

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9 июня 2024, 12:03
Снимок из фильма „Любовь и голуби“: YouTube/Киноконцерн Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

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