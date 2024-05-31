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Пятница 31 мая

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Королева сделала признание о детях от Николаева и внеплановой беременности

Королева сделала признание о детях от Николаева и внеплановой беременности
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Бывшая супруга народного артиста РФ выдала все как на духу. Она заговорила о сокровенных вопросах личной жизни, о пикантных событиях в первом браке и несбывшихся надеждах.

Наташа Королева и Игорь Николаев официально и окончательно расстались в 2001 году, но вопреки этому они остались для публики крепким и гармоничным союзом "Дельфина" и "Русалки". Как поклонники, так и злопыхатели артистов шептались, сплетничали, обсуждали, что певица якобы родила композитору детей, которых тщательно скрыла от общественности на целые десятилетия.

Однако в новом выпуске YouTube-шоу "Ваша Наташа" Натальи Подольской исполнительница хита "Желтые тюльпаны" сделала признание, огласила речь и выразила крик души, благодаря чему стало ясно: детей от Николаева у нее нет. Она четко дала понять, что не рожала от первого супруга, несмотря на брак, существовавший с 1992 года.

По словам Королевой, знакомство с "Дельфином" случилось, когда ей было 16, а ему уже 29. Наташа не была готова к детям, а Игорь хотел стать отцом. Так шел первый, второй, третий, четвертый год... В итоге после 9 лет брака супруги развелись без общих детей.

Примечательно, что сейчас экс-жена Николаева воспитывает и окружает заботой любимого и уже повзрослевшего сына Архипа, которому исполнилось 22 года. Именитая и открытая публике "Русалка" с восторгом и трепетом отзывается о счастье материнства и желанном наследнике.

Также Наташа Королева призналась, что ее беременность в 2001-м была внеплановой и неожиданной. Архип не был зачат специально и стал лишь следствием близости мужчины и женщины.

"Есть вещи из моей личной жизни, слава богу, про которые не знают. И я думаю, что никогда и не узнают", — отметила экс-жена Игоря Николаева.

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31 мая 2024, 13:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
YouTube / @PodolskayaOfficial✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

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