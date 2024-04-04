32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Говорят, настоящая любовь не ржавеет. Игорь Николаев и Наташа Королева стали мужем и женой в красивую дату – 4 апреля, а история их встречи напоминает сценарий романтического фильма.



В 1989 году, вдохновленный тенденцией открывать таланты Игорь Николаев, решил представить миру новую звезду. Среди претенденток были дочь Ирины Аллегровой — Лала, а также Алена Герасимова, обладающая яркой внешностью и вокальными данными. В список попала и юная школьница из Киева — Наталья Порывай. Изначально артист не склонялся к выбору последней, но ее мама Люда знатно похлопотала и в жизни Игоря Николаева началась настоящая сказка.

Когда Наталья Порывай (ныне известная как Наташа Королева, — Прим. ред.) приехала с мамой в Москву на прослушивание, то не смогла покорить жюри, и казалось, что ее путь на большую сцену закончился. Но Игорь Николаев захотел помочь киевлянкам в незнакомом городе — довезти до вокзала. При этом певец был очень голодным, а мать Наташи Королевой быстро сориентировалась и преподнесла ему свои бутерброды.

Когда артист поел, то смягчился еще сильнее. Он предложил маме Люде отпустить дочь с ним в Таллин на гастроли. Та, не мешкая, сразу согласилась. Это решение определило судьбу юной Наташи Королевой и статного Игоря Николаева.

Вскоре в свет вышел альбом "Желтые тюльпаны", который принес Наташе Королевой известность. При этом реакция звезд на появление голосистой девушки в музыкальном шоу-бизнесе была смешанной. Некоторые, включая Игоря Крутого, отнеслись к ней доброжелательно, в то время как другие были скептически настроены и спрашивали, ничего ли не перепутал Игорь Николаев. Но теперь-то мы знаем, что тогда и разгорелись первые искры любви.

Эстрадная тусовка испытала шок, когда певец внезапно решил жениться на юной киевлянке в 1992 году. На официальном браке настояла Наташа Королева. Чтобы избежать публичности, она приехала с родителями домой к жениху и пригласила туда представителей загса. Сначала домашнюю процедуру регистрации проводить отказывались, предлагая стандартную церемонию, но невеста своего добилась — окрыленный любовью Игорь Николаев стал ее мужем.

Сегодня, 32 года спустя, мы можем лишь вспомнить этот прекрасный дуэт влюбленных артистов, которых публика запомнила как "Дельфина" и "Русалку". Игорь Николаев и Наташа Королева были невероятно счастливы вместе, но все же оказались не пара.