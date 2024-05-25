25 мая и Епифанов день: традиции и приметы

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман"Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь"ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса?Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?

Лента новостей

Пятница 24 мая

00:27Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте 00:0325 мая и Епифанов день: традиции и приметы 22:07Тест: угадайте советский фильм по кадру с едой 20:52Сделано громкое заявление о потере Аллы Пугачевой 19:17Решившуюся на подлый обман с любовником Агату Муцениеце вывели на чистую воду 17:47Воробьев открыл в Щелкове новое производство средств химзащиты растений 17:14Суд за наследние отца: что сейчас происходит между Шукшиной и враждующей с ней сестрой 16:56Переломный момент в жизни Урганта: куда он и почему? 15:37"Я – могу, Киркоров – не может": Юрий Лоза померился силами с поп-королем 13:57ТЕСТ: кинолента памяти – знаете ли вы фильмы СССР? 12:30"Это они про меня?": Пугачева обиделась на группу "На-На" из-за песни про Бабушку Ягу 10:40Про героев и подвиги: фестиваль "Малая земля" назвал лучшие патриотические фильмы страны 09:57Фаворитка Киркорова шокировала сообщением о стремительно теряющей голос Пугачевой 09:25Ксения Собчак сравнила Лолиту Милявскую со старой женщиной 06:05 Полвека на полной скорости: Ксения Алферова отмечает юбилей 03:30Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку 00:03Между черным и белым: Иосиф Бродский и его вечные темы 20:22Знаменитого кинорежиссера и сценариста СССР провожают в последний путь 20:19"Женщина с другим лицом": Лоза сделал громкое заявление о Пугачевой 18:57Адвокат Жорин объяснил причину нового иска Прилучного к Агате Муцениеце 17:06У попавшего в передрягу Филиппа Киркорова осталось всего 3 дня 16:16Скоропостижная смерть разбила нажившего проблемы Малахова 15:19Тест: сможете узнать советские шедевры Мосфильма по кадру? 13:52"Эта особь": Киселев приложил потерявшую последнюю совесть Собчак 12:56Цымбалюк-Романовская назвала имя любимого и удивила поцелуем 11:24"Очень тебя прошу": мать упала на колени перед Гузеевой 10:38Волочкова ответила всем клевещущим на ее молодость и красоту 09:09Ситуация серьезная: фаворитка Киркорова была вынуждена нанять охрану 09:02"У него своя жизнь": Зверев отказался налаживать отношения с сыном 06:04ФОТО ДНЯ: кошка Фитель зевает и протягивает лапку – будем знакомы! 03:10Гузеевой – 65: юбилей жемчужины нашего телевидения 00:01Деревянная свадьба: что стало с браком Насти Каменских и Потапа 20:29Увлекательный тест на знание советских фильмов по костюмам героев 19:24Инсульт внезапно унес жизнь знаменитого артиста – совсем молодой 18:21Москва заняла первую строчку среди регионов России по качеству жизни 16:33"Падения, любовь к скорости, драки": Костенко сделала шокирующее заявление о сыновьях 16:07"Я в образе Барби": жена Петросяна вводит моду на улицы Москвы и РФ 15:32Андрей Воробьев: магистральную теплосеть в Дзержинском модернизируют к отопительному сезону 12:05Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери 10:52Тест: вставьте пропущенные слова из песен СССР 06:14Не благодарите: родившая двоих детей Тодоренко показала "мохнатку" 03:20Исполнилось 38: блеск льда и сила духа Татьяны Волосожар 00:02Никола Вешний 22 мая 2024 года: приметы и поверья 20:47Андрей Воробьев: корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют уже в этом году 19:54Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" 19:28Все летние мероприятия столицы объединятся в рамках проекта "Лето в Москве" 18:23Связанная поводком Пугачева пытается смириться с потерей в своей новой песне 18:15Заворотнюк сдалась под мощным и внезапным напором сына 16:21Дочь Куклачева подробно рассказала о состоянии артиста после перенесенного им инфаркта 16:18Все решено: Погребняк готовится к свадьбе и рождению детей
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

25 мая и Епифанов день: традиции и приметы

25 мая и Епифанов день: традиции и приметы
117

25 мая – день, окрашенный в противоречивые тона. С одной стороны, это Епифанов день, наполненный светом и теплом, знаменующий расцвет природы. С другой – он окутан пеленой суеверий и предостережений, напоминая о скрытой стороне мира.

Если плохая погода на Епифана, то будет хороший урожай льна. Эта простая формула, передаваемая из поколения в поколение, отражает глубинную связь человека с природой, стремление найти закономерности в хаотичном мире. Неслучайно Епифанов день отмечается в конце мая, когда весна полностью вступает в свои права, а крестьяне с надеждой смотрят на поля, засеянные льном. Хорошая погода в этот день – добрый знак, обещающий богатый урожай.

Культ плодородия, неотъемлемая часть древних верований, находит свое отражение и в христианских традициях. Епифанов день неразрывно связан с почитанием святого Епифания Кипрского, известного своей борьбой с ересью. Однако, несмотря на христианскую основу, праздник сохранил отголоски языческих обрядов, что подтверждает глубинную связь времен, переплетение традиций и верований.

Фото: Couleur / pixabay.com

В современном мире, где наука и технологии занимают прочное место, вера в приметы может показаться пережитком прошлого. И действительно, многие считают их не более чем суевериями, не имеющими под собой реальной основы. Однако, нельзя отрицать, что приметы – это не просто набор случайных наблюдений. Это многовековой опыт поколений, попытка объяснить и предсказать явления природы, которые раньше казались необъяснимыми.

Независимо от того, верим мы в приметы или нет, Епифанов день – это прекрасная возможность вспомнить о традициях предков, проникнуться атмосферой старины. В этот день принято не работать в поле, чтобы не навлечь на себя беду. Вместо этого люди собираются за праздничным столом, угощают друг друга пирогами с яйцами – символом новой жизни, плодородия.

Фото: Midjourney / Дни.ру

Епифанов день, словно мостик, соединяет весну с летом, светлое время суток с ночью. В этот день, по народным поверьям, особенно активна нечистая сила, поэтому люди старались защитить себя и свой дом от злых духов. Разжигали костры, развешивали обереги, совершали обряды очищения.

Такое внимание к приметам и обрядам в Епифанов день свидетельствует о важности этого дня в народном календаре. Он служил своеобразным ориентиром в сельскохозяйственном цикле, помогал людям жить в гармонии с природой, предвидеть и предотвращать возможные трудности.

В заключение хочется отметить, что Епифанов день – это не просто дата в календаре. Это день, наполненный глубоким смыслом, отражающий многогранность человеческого мировоззрения, переплетение прошлого и настоящего.

Подпишись в Telegram

25 мая 2024, 00:03
Фото: Midjourney / "Дни.ру"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба ЦДМ
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох?

Никола Вешний 22 мая 2024 года: приметы и поверья

Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте

Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте
Нет такого человека, для которого нашлось бы универсальное средство, гарантирующее ему славу и миллионы в России, даже если он желает этого от зари до зари. Однако не стоит отчаиваться! Появилась полезная инструкция, следуя которой, можно достичь славы, успеха, популярности! Ее предоставила обладательница идеальной фигуры, яркой внешности, славы и влияния, о которых свидетельствуют десятки полученных в России наград.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с едой

Тест: угадайте советский фильм по кадру с едой
Советские фильмы не только радовали зрителей интересными сюжетами, но и порой удивляли зрителей вкусными кадрами с едой. Пройдите увлекательный тест, чтобы проверить вашу память и вкусовые предпочтения по фильмам того времени.

Сделано громкое заявление о потере Аллы Пугачевой

Сделано громкое заявление о потере Аллы Пугачевой
Диджей Катя Гусева сделала неожиданное заявление о вокальных данных Аллы Пугачевой. Подруга Филиппа Киркорова утверждает, что она теряет голос. После презентации новой песни Примадонны многие в шоу-бизнесе начали обсуждать возможные проблемы у знаменитой певицы.

Решившуюся на подлый обман с любовником Агату Муцениеце вывели на чистую воду

Решившуюся на подлый обман с любовником Агату Муцениеце вывели на чистую воду
Поцелуи актеров Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова на церемонии вручения премии RU.TV оказались частью заранее заготовленного сценария. Этот прецедент на красной дорожке, стали предметом горячих споров и домыслов. Источник, близкий к актерам, опровергнул слухи о настоящем романе между Муцениеце и Чуйковым, называя это лишь пиар-историей.

Суд за наследние отца: что сейчас происходит между Шукшиной и враждующей с ней сестрой

Суд за наследние отца: что сейчас происходит между Шукшиной и враждующей с ней сестрой
Мария Шукшина столкнулась с семейными конфликтами и судебными разбирательствами по поводу наследства отца. Ее мать, Лидия Федосеева-Шукшина, и младшая сестра Ольга стремятся сохранить наследие и создать музей в квартире на улице Бочкова, где проживала семья. Судебный процесс связан с тем, что Мария уже приобрела одну из квартир, принадлежавших матери, и продала ее без согласия других наследников.

Выбор читателей

23/05ЧтвТест: сможете узнать советские шедевры Мосфильма по кадру? 24/05ПтнТЕСТ: кинолента памяти – знаете ли вы фильмы СССР? 23/05ЧтвЗнаменитого кинорежиссера и сценариста СССР провожают в последний путь 23/05Чтв"Эта особь": Киселев приложил потерявшую последнюю совесть Собчак 23/05ЧтвСкоропостижная смерть разбила нажившего проблемы Малахова 23/05ЧтвЦымбалюк-Романовская назвала имя любимого и удивила поцелуем