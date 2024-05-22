"Падения, любовь к скорости, драки": Костенко сделала шокирующее заявление о сыновьях

Анастасия Костенко открыто поделилась своими чувствами и переживаниями в своем телеграм-канале. Она рассказывая о своей любви к своим детям.



Костенко призналась, что хотя любит всех своих детей одинаково — она чувствует особую, уникальную любовь к каждому из них. В частности, она описала своего сына как будущего джентльмена, который выражает трепет и нежность по отношению к ней.

Сын Анастасии проявляет свою заботу и любовь, говоря ей о своих чувствах многократно в течение дня. Она отметила, что он не остается равнодушным, когда видит, что она расстраивается, и обнимает ее. Его заботливое поведение и внимание к мелочам заставляют Костенко видеть в нем настоящего мужчину.

Анастасия поделилась своими размышлениями о том, как отличается опыт воспитания мальчика от девочки. Она признала, что стала лучше понимать слова свекрови о том, что за мальчика переживаешь больше. Ее сын проявляет склонность к экстремальным занятиям, играя в местах, где есть опасность получить травму. Анастасия выразила свою тревогу по поводу будущих ссор и проблем, с которыми ей, вероятно, предстоит столкнуться.



"Мне говорила свекровь, что за мальчика больше переживаешь. Сейчас я понимаю, что она имела ввиду. Передо мной тот еще экстремал. Вечные падения, любовь к скорости, игра в мяч там, где хрупко. И да, как представлю, что начнутся драки или еще невесть что… Ой, мама дорогая… А у меня ведь теперь два сына", — поделилась переживаниями модель.

Она также поделилась своими мыслями о будущем своего второго сына Ярослава, отметив его улыбку и веселое поведение. Анастасия задалась вопросом, каким будет Ярослав по характеру и какие интересы у него разовьются. Она убеждена, что все дети уникальны и разные, даже если они растут в одной семье и имеют двух родителей.