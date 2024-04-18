Молочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении"

Счастливая мамочка четверых ангелочков Анастасия Костенко поделилась подробностями своего состояния. Знаменитость призналась, что у нее опускаются руки.

История любви футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко напоминает сказку с невероятным сюжетом, главным достоинством которого являются четверо общих детей, которые теперь звездные супруги воспитывают вместе со всей страной.

Так уж вышло, что Тарасов и Костенко ведут семейную жизнь напоказ, ежедневно снабжая подписчиков в соцсетях информацией о происходящем дома. Многодетная жена футболиста жалуется, что ее мама не хочет переезжать в Москву из провинции, но это еще полбеды. Четвертый малыш пары, которого назвали Ярославом, появился на свет очень худеньким, и у Костенко появились трудности с его кормлением.

Иногда мне кажется, что я в безысходном положении и у меня опускаются руки. Мне казалось, что все отлично и малыш прибавляет, но вес встал... В моей жизни еще не было столько стресса и переживаний. Из-за проблем с гв (грудным вскармливанием, — Прим. ред.) я чувствую себя ужасной мамой и держусь из последних сил", — поделилась модель Анастасия Костенко в официальном аккаунте Telegram.

Незадолго до четвертой беременности жена футболиста Дмитрия Тарасова делала маммопластику, поэтому поклонники поинтересовались, не повлияла ли операция на ситуацию с маленьким Ярославом. Звезда убеждена, что дело не в этом.

"Во-первых, доступ был субмаммарный, размещение частично под мышцей (моя чудо-железа осталась нетронута). Во-вторых, молочная железа увеличилась в 4 раза (как и во второй и третий раз), молозиво появилось сразу, а молочко раньше на день", — ответила на вопрос Анастасия Костенко.

Тем временем многодетный отец Дмитрий Тарасов активно пытается утешить свою ненаглядную супругу. Пока Анастасия Костенко решает вопрос с крохой, на плечах звездного футболиста лежат заботы об остальных трех отпрысках, рожденных в браке.