ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным

Эпоха СССР была поистине великой. Наследие кино, которое она оставила, на редкость качественное и непревзойденное по своему уровню, подходящее и детям, и взрослым. Кинорежиссеры настоящего не раз пытались повторить триумф кино советской эпохи, но не смогли. Давайте попробуем воссоздать в голове сюжеты величайшего кино СССР и пройти тест от команды "Дни.ру".
Мы приготовили для вас 5 кадров из картин "Мосфильма", на каждом из них есть как минимум 1 животное. Вспомните названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 5 вариантов ответа под буквами "А", "Б", "В", "Г", "Д".
Понимаем, что 1 картинка из фильма СССР служит слабой подсказкой, чтобы быстро определить названия. Однако любители картин СССР непременно узнают все 5 произведений советского кинематографа. В дальнейшем будут указаны правильные ответы и вы сможете оценить результат.
1) Это кино СССР, где снялась лошадь, имеет название ...
А — "Хозяин тайги"
Б — "Взрослые дети"
В — "Большая перемена"
Г — "Капитанская дочка"
Д — "Степь"
2) Здесь изображена кошка из советского фильма ...
А — "Не может быть!"
Б — "Иван Васильевич меняет профессию"
В — "Пес Барбос и необычный кросс"
Г — "Полосатый рейс"
Д — "Любовь и голуби"
3) Этот кадр относится к ленте "Мосфильма", которая называется ...
А — "Много шума из ничего"
Б — "Двенадцать стульев"
В — "Дети Дон-Кихота"
Г — "Гуттаперчевый мальчик"
Д — "Клетка для канареек"
4) Изображение относится к советской киноленте "Мосфильма" ...
А — "Пес Барбос и необычный кросс"
Б — "Новый Гулливер"
В — "... А зори здесь тихие"
Г — "Ко мне, Мухтар!"
Д — "Дети капитана Гранта"
5) Это кино СССР, где снялись медведи, имеет название ...
А — "Пеппи Длинныйчулок"
Б — "Полосатый рейс"
В — "Арена смелых"
Г — "Обыкновенное чудо"
Д — "Не хочу быть взрослым"
Смотрите правильные ответы на тест для любителей советского кино:
1) А — "Хозяин тайги"; 2) Б — "Иван Васильевич меняет профессию"; 3) В — "Дети Дон-Кихота"; 4) Г — "Ко мне, Мухтар!"; 5) Д — "Не хочу быть взрослым".
Оцените результат теста. Узнали 5 фильмов по 5 кадрам? Отлично!
А если допустили ошибку — советуем пройти тест еще раз.