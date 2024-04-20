ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным

Знаете ли вы советское кино на зубок? Давайте узнаем – вернемся к старым добрым фильмам! Очаровательные артисты-животные к вашим услугам.

Эпоха СССР была поистине великой. Наследие кино, которое она оставила, на редкость качественное и непревзойденное по своему уровню, подходящее и детям, и взрослым. Кинорежиссеры настоящего не раз пытались повторить триумф кино советской эпохи, но не смогли. Давайте попробуем воссоздать в голове сюжеты величайшего кино СССР и пройти тест от команды "Дни.ру".

Мы приготовили для вас 5 кадров из картин "Мосфильма", на каждом из них есть как минимум 1 животное. Вспомните названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 5 вариантов ответа под буквами "А", "Б", "В", "Г", "Д".

Понимаем, что 1 картинка из фильма СССР служит слабой подсказкой, чтобы быстро определить названия. Однако любители картин СССР непременно узнают все 5 произведений советского кинематографа. В дальнейшем будут указаны правильные ответы и вы сможете оценить результат.

1) Это кино СССР, где снялась лошадь, имеет название ...

А — "Хозяин тайги"

Б — "Взрослые дети"

В — "Большая перемена"

Г — "Капитанская дочка"

Д — "Степь"

2) Здесь изображена кошка из советского фильма ...

А — "Не может быть!"

Б — "Иван Васильевич меняет профессию"

В — "Пес Барбос и необычный кросс"

Г — "Полосатый рейс"

Д — "Любовь и голуби"

3) Этот кадр относится к ленте "Мосфильма", которая называется ...

А — "Много шума из ничего"



Б — "Двенадцать стульев"

В — "Дети Дон-Кихота"

Г — "Гуттаперчевый мальчик"

Д — "Клетка для канареек"

4) Изображение относится к советской киноленте "Мосфильма" ...

А — "Пес Барбос и необычный кросс"

Б — "Новый Гулливер"

В — "... А зори здесь тихие"

Г — "Ко мне, Мухтар!"

Д — "Дети капитана Гранта"

5) Это кино СССР, где снялись медведи, имеет название ...

А — "Пеппи Длинныйчулок"

Б — "Полосатый рейс"

В — "Арена смелых"

Г — "Обыкновенное чудо"

Д — "Не хочу быть взрослым"

Смотрите правильные ответы на тест для любителей советского кино:

1) А — "Хозяин тайги"; 2) Б — "Иван Васильевич меняет профессию"; 3) В — "Дети Дон-Кихота"; 4) Г — "Ко мне, Мухтар!"; 5) Д — "Не хочу быть взрослым".

Оцените результат теста. Узнали 5 фильмов по 5 кадрам? Отлично!

А если допустили ошибку — советуем пройти тест еще раз.