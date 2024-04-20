ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Суббота 20 апреля

15:05ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 12:10Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой 09:06Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет 06:47Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон 03:34Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки 00:17Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта 21:57Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 18:00Воробьев: Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроют в начале следующего года 17:26Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве 16:28Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 14:10Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 13:05Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 12:41В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону 12:08Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 10:32Бузова не может простить старые обиды Тарасову после провального брака 09:01Актер Головин из сериала "Кадетство" заявил о пополнении в семье 06:12Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники 03:29Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка? 00:34Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе 22:19Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 20:13Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18:00Молочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении" 16:47Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват? 16:10В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля 14:04Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 13:21Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия 11:24Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану 10:11Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 09:06Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 08:00Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья 06:39Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить 03:02Аглае Тарасовой исполнилось 30 лет: вспоминаем яркие роли молодой актрисы в ее юбилей 00:17Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке 22:22"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу 22:02Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы 20:56Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды 19:25Собянин внес изменения в состав правительства Москвы 18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры? 09:03Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 06:28Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом 03:09Руни Мара отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни актрисы 00:53"Молодой человек мой... любимый!": Пегова рассекретила личную жизнь 00:14Гордость и гордыня: как распознать их влияние на нашу жизнь? 22:33Не муж: Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным
218

Знаете ли вы советское кино на зубок? Давайте узнаем – вернемся к старым добрым фильмам! Очаровательные артисты-животные к вашим услугам.

Эпоха СССР была поистине великой. Наследие кино, которое она оставила, на редкость качественное и непревзойденное по своему уровню, подходящее и детям, и взрослым. Кинорежиссеры настоящего не раз пытались повторить триумф кино советской эпохи, но не смогли. Давайте попробуем воссоздать в голове сюжеты величайшего кино СССР и пройти тест от команды "Дни.ру".

Мы приготовили для вас 5 кадров из картин "Мосфильма", на каждом из них есть как минимум 1 животное. Вспомните названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 5 вариантов ответа под буквами "А", "Б", "В", "Г", "Д".

Понимаем, что 1 картинка из фильма СССР служит слабой подсказкой, чтобы быстро определить названия. Однако любители картин СССР непременно узнают все 5 произведений советского кинематографа. В дальнейшем будут указаны правильные ответы и вы сможете оценить результат.

1) Это кино СССР, где снялась лошадь, имеет название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Хозяин тайги"

Б — "Взрослые дети"

В — "Большая перемена"

Г — "Капитанская дочка"

Д — "Степь"

2) Здесь изображена кошка из советского фильма ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Не может быть!"

Б — "Иван Васильевич меняет профессию"

В — "Пес Барбос и необычный кросс"

Г — "Полосатый рейс"

Д — "Любовь и голуби"

3) Этот кадр относится к ленте "Мосфильма", которая называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Много шума из ничего"

Б — "Двенадцать стульев"

В — "Дети Дон-Кихота"

Г — "Гуттаперчевый мальчик"

Д — "Клетка для канареек"

4) Изображение относится к советской киноленте "Мосфильма" ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Пес Барбос и необычный кросс"

Б — "Новый Гулливер"

В — "... А зори здесь тихие"

Г — "Ко мне, Мухтар!"

Д — "Дети капитана Гранта"

5) Это кино СССР, где снялись медведи, имеет название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Пеппи Длинныйчулок"

Б — "Полосатый рейс"

В — "Арена смелых"

Г — "Обыкновенное чудо"

Д — "Не хочу быть взрослым"

Смотрите правильные ответы на тест для любителей советского кино:

1) А — "Хозяин тайги"; 2) Б — "Иван Васильевич меняет профессию"; 3) В — "Дети Дон-Кихота"; 4) Г — "Ко мне, Мухтар!"; 5) Д — "Не хочу быть взрослым".

Оцените результат теста. Узнали 5 фильмов по 5 кадрам? Отлично!

А если допустили ошибку — советуем пройти тест еще раз.

ДНИ в Telegram

20 апреля 2024, 15:05
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем

Фото: Youtube/@listok2336
Фото: Youtube/@centralpartnership
Фото: Youtube/@iVideos
Фото: Youtube/@iVideos
Фото: Youtube/@FilmsPro
Фото: Youtube/@UniversalPicturesRus

По теме

ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной

Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой

Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой
Популярное реалити-шоу "Дом-2" уже много лет радует зрителей своими эксцентричными персонажами и запутанными интригами. Рейтинговым проект стал благодаря "высшему разуму" телеведущих. Среди лидеров "на бревне" проекта о строительстве любви в разное время отличились Ксения Бородина, Ксения Собчак и Ольга Бузова.

Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет

Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет
В истории отечественного спорта есть имена, которые гремят на весь мир так, что их невозможно не услышать. Елена Вяльбе – непревзойденная и уникальная в своем роде лыжница, которая знаменита на весь мир. 20 апреля 2024 года легендарной спортсменке исполнилось 56 лет.

Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон
Принц Уильям проявил свою заботу о супруге, герцогине Кейт Миддлтон, во время ее борьбы с раком. Наследник престола вернулся к исполнению королевских обязанностей после того, как Кейт сделала шокирующее видеообращение. Сегодня принц посетил благотворительную организацию Surplus to Supper в Санбери-он-Темз, где помогал волонтерам разгружать продукты и готовить обед для нуждающихся.

Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки

Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки
Семья Брюса Уиллиса отметила особенное событие. Первый день рождения отпраздновала внучка актера. Румер Уиллис, старшая дочь актера из фильма "Крепкий орешек", вместе со своим партнером Дереком Ричардом Томасом стали родителями год назад.

Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта

Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта
Василий Михайлович Вакуленко, более известный как Баста, российский рэп-исполнитель, продюсер и актер, отмечает свой 44-й день рождения. Его карьера насыщена музыкальными успехами, а также активной общественной деятельностью. Родившись 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону, Баста начал свой творческий путь еще в начале 2000-х годов и с тех пор завоевал сердца миллионов поклонников.

Выбор читателей

18/04ЧтвНи свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 19/04ПтнПравда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 19/04ПтнТеперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 18/04ЧтвКрепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 19/04ПтнСделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 18/04ЧтвМолочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении"