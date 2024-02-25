Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем

Вспомните любимые фильмы с участием животных.



Животные всегда вызывают самые теплые и светлые чувства. Невозможно остаться безразличным, глядя на котенка или щенка. Предлагаем вам вспомнить фильмы с участием животных, пройдя тест.



1. Этот пес стал символом преданности и любви. Фильм основан на реальных событиях.

а. “Бетховен” б. “Хатико” в. “Кошки против собак” г. “Белый Бим черное ухо”

2. Остросюжетный фильм с Киану Ривзом, где собака послужила причиной конфликта.

а. “Джон Уик” б. “Константин” в. “Матрица” г. “Реконструкция”

3. В основу фильма легла реальная история дружбы уличного музыканта и кота.

а. “Гарфилд” б. “Котенок Гав” в. “Рождество кота Боба” г. “Кошки против собак”

4. Солдат пытается найти подход к собаке своего сослуживца. Что это за фильм?

а. “Бетховен” б. “Хатико” в. “Маска” г. “Лулу и Бриггс”

5. Мужчина превращается в кота, чтобы исправиться. Какой это фильм?

а. “Кот в сапогах” б. “9 жизней” в. “Гарфилд” г. “Кошки против собак”

6. Собака перерождается, чтобы найти своего хозяина. О каком фильме речь?

а. “Бетховен” б. “Маска” в. “Хатико” г. “Собачья жизнь”

Правильные ответы: 1.б (“Хатико”); 2.а (“Джон Уик”); 3.в (“Рождество кота Боба”); 4.г (“Лулу и Бриггс”); 5.б (“9 жизней”); 6.г (“Собачья жизнь”).