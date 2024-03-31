Тест: насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов

Поиск счастья занимал человечество с давних времен, подобно инстинкту. Кто-то сумел обрести его в семье, а кто-то наоборот — потерял его, заключив брак. Многие гнались за красотой, славой и деньгами, напрасно считая, что в этом заключается счастье. Мудрые, наконец, поняли, что внешние факторы не имеют с ним ничего общего. Счастье внутри нас.
"Дни.ру" сделали тест, благодаря которому вы можете лучше разобраться в себе и своем восприятии жизни. Насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов.
В каждом пункте теста три варианта ответа. Расшифровку данных смотрите в самом конце – после прохождения. Итак, начинаем тест!
1. Когда настроение неладное и кажется, что все рушится:
а) Вы ищете утешение, обнимая мягкую подушку и предаваясь грусти;
б) Вы пытаетесь найти светлые стороны даже в кромешной тьме;
в) Вы находите радость, одаривая себя маленькими и приятными подарками.
2. Возвращаясь домой после работы:
а) Вы чувствуете усталость и сдаетесь ей без боя;
б) Мысли о работе продолжают крутиться в голове;
в) Вы предвкушаете, как здорово проведете свободное время.
3. С первыми лучами утреннего света вы:
а) Ощущаете легкое беспокойство без видимых причин;
б) Планируете расписание и график текущих задач;
в) Приветствуете новый день и испытываете благодарность.
4. Размышляя о прошлом, вы:
а) Понимаете, что этот путь был полон преград;
б) Вспоминаете моменты, которые принесли яркие положительные эмоции;
в) Чувствуете себя победителем, у которого все шикарно.
5. Рассматривая свои фото, вы:
а) Критикуете себя за неудачные ракурсы;
б) Уверены, что в жизни выглядите лучше, чем на снимках;
в) Любуетесь собой без возвеличивания себя над другими.
6. Когда друг кричит о своем счастье, вы
а) Зеленеете от зависти, задаваясь вопросом, почему вам не так везет.
б) Тоже делитесь своими успехами, чтобы счастье приумножилось;
в) Искренне радуетесь за человека, веря, что он этого заслужил.
Подводим итоги теста
Начисляйте баллы за каждый ответ: (а) – 1 балл, (б) – 2 балла, (в) – 3 балла.
6-8 баллов: ваш мир наполнен серыми красками, а порой даже черными. Но это не значит, что вы проиграли лотерею под названием "счастье". Проявите заботу об окружающих, помогите достичь этого состояния другим. Тогда счастье обязательно заглянет на огонек!
9-12 баллов: вы ищете баланс меж двух огней. Свет и тьма в вашей жизни дополняют друг друга. Учиться находить радость в малом и быть благодарным за то, что у вас уже есть, — ключ к полноценному счастью. Развивайте способность видеть красоту в обыденном и ценить каждую секунду.
13-18 баллов: вы — солнечный лучик, освещающий все вокруг. Такой оптимизм заразен, что дает вам право притягивать удачу, будто магнитом. Продолжайте в том же духе и не забудьте делиться счастьем, тогда оно начнет расти. Мы уверены: хватит всем!