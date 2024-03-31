Тест: насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов

Смотреть на жизнь позитивно – целое искусство. Гениальные личности мировой истории, как Аристотель, считали счастье самой важной целью человеческого существования.



Поиск счастья занимал человечество с давних времен, подобно инстинкту. Кто-то сумел обрести его в семье, а кто-то наоборот — потерял его, заключив брак. Многие гнались за красотой, славой и деньгами, напрасно считая, что в этом заключается счастье. Мудрые, наконец, поняли, что внешние факторы не имеют с ним ничего общего. Счастье внутри нас.

"Дни.ру" сделали тест, благодаря которому вы можете лучше разобраться в себе и своем восприятии жизни. Насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов.

В каждом пункте теста три варианта ответа. Расшифровку данных смотрите в самом конце – после прохождения. Итак, начинаем тест!

1. Когда настроение неладное и кажется, что все рушится:



а) Вы ищете утешение, обнимая мягкую подушку и предаваясь грусти;

б) Вы пытаетесь найти светлые стороны даже в кромешной тьме;

в) Вы находите радость, одаривая себя маленькими и приятными подарками.

2. Возвращаясь домой после работы:

а) Вы чувствуете усталость и сдаетесь ей без боя;

б) Мысли о работе продолжают крутиться в голове;

в) Вы предвкушаете, как здорово проведете свободное время.

3. С первыми лучами утреннего света вы:

а) Ощущаете легкое беспокойство без видимых причин;

б) Планируете расписание и график текущих задач;

в) Приветствуете новый день и испытываете благодарность.

4. Размышляя о прошлом, вы:

а) Понимаете, что этот путь был полон преград;

б) Вспоминаете моменты, которые принесли яркие положительные эмоции;

в) Чувствуете себя победителем, у которого все шикарно.

5. Рассматривая свои фото, вы:

а) Критикуете себя за неудачные ракурсы;

б) Уверены, что в жизни выглядите лучше, чем на снимках;

в) Любуетесь собой без возвеличивания себя над другими.

6. Когда друг кричит о своем счастье, вы

а) Зеленеете от зависти, задаваясь вопросом, почему вам не так везет.

б) Тоже делитесь своими успехами, чтобы счастье приумножилось;

в) Искренне радуетесь за человека, веря, что он этого заслужил.

Подводим итоги теста

Начисляйте баллы за каждый ответ: (а) – 1 балл, (б) – 2 балла, (в) – 3 балла.



6-8 баллов: ваш мир наполнен серыми красками, а порой даже черными. Но это не значит, что вы проиграли лотерею под названием "счастье". Проявите заботу об окружающих, помогите достичь этого состояния другим. Тогда счастье обязательно заглянет на огонек!

9-12 баллов: вы ищете баланс меж двух огней. Свет и тьма в вашей жизни дополняют друг друга. Учиться находить радость в малом и быть благодарным за то, что у вас уже есть, — ключ к полноценному счастью. Развивайте способность видеть красоту в обыденном и ценить каждую секунду.

13-18 баллов: вы — солнечный лучик, освещающий все вокруг. Такой оптимизм заразен, что дает вам право притягивать удачу, будто магнитом. Продолжайте в том же духе и не забудьте делиться счастьем, тогда оно начнет расти. Мы уверены: хватит всем!