Тест: разбираетесь ли вы в женских "штучках" / Только 10% мужчин смогут дать правильный ответ

Консилер, хайлайтер, тонер... На туалетном столике у каждой женщины есть предметы, которые вызывают у мужчин недоумение.



Сильный пол редко интересуется деталями женской "рутины", как использование филлеров или процесс завивки ресниц. Как можно не знать о том, как это происходит и для чего нужно? Дело в том, что мужчинам эти вещи просто не интересны — и это нормально! Каждому свое, как говорится.

Мужчины и женщины мыслят по-разному. И это не секрет! Если спросить у любой женщины, что такое палаццо или как выглядят щипцы для завивки ресниц, она сразу же ответит и может даже поделится некоторыми советами.

Интересно, а что произойдет, если задать такие вопросы мужчине? А это мы сейчас и проверим!



Сегодня "Дни.ру" бросают вызов сильному полу: сможете разобраться в женских "штучках"? Предупреждаем сразу: только 10% мужчин смогут отдать правильный ответ! Итак, приступим!

1. ЧТО ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕНО?





а) Яйцо! Очевидно же...

б) Спонж для нанесения макияжа

в) Многоразовый тампон

2. ПОВЫШАЕМ СТАВКИ. ЧТО ЭТО?

а) Менструальная чаша

б) Мерная чаша

в) Вакуумная банка для массажа

3. ЭТО ЧТО ЕЩЕ ЗА "ЧАСТЬ ПАЗЛА"?

а) Заколка

б) Массажер

в) Разделитель для пальцев ног

4. ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КАРТИНКЕ?

а) Плойка для ресниц

б) Роллер-массажер

в) Пемза для пяток с ручкой

5. А ЭТО ЧТО?

а) Маска для лица

б) Патчи для глаз

в) Сыворотка для волос

6. ЧТО ЭТО ЗА "ШАРИКИ"?

а) Румяна для щек

б) Контур для лица

в) Пудра для лица