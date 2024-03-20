Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста

Умер Василий Уткин Тесты Долина рассказала о полученном ножевом ранении Игры Сонник

Топ новостей недели

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестройВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублейЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словомДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбищеНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

Лента новостей

Среда 20 марта

21:15"Родилась весной": Екатерина Стриженова показала глазастую кроху с игрушкой 19:11"Машенька, примите соболезнования!": Голубкина потеряла родного человека 16:54Дочь Агутина и Варум уже с ребенком: рожала не сама 14:35Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста 13:09Филипп Киркоров рассказал, почему публично не показывал свои новые татуировки 12:25Сергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка 11:32Звезду сериала "Слово пацана" Кологривого после дебоша в баре задержала полиция 11:03"Приставил нож": Лариса Долина подробно рассказала о совершенном на нее покушении 09:32Ургант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналиста 08:39Юрий Стоянов развеял миф об изменах и алкоголизме в цеху актеров 06:08Международный день счастья: обычаи и традиции 20 марта 03:09Пирожные на любой вкус: три простых рецепта для сладкоежек 00:02Актуальный лайфхак: как правильно стирать теплую куртку, чтобы потом не жалеть 20:31Пластический хирург Минасян оценил желание Киркорова продать на аукционе откачанный жир 19:01Умер спортивный комментатор Василий Уткин 18:33Иосиф Пригожин предложил включить песни SHAMAN и Игоря Николаева в школьную программу 17:57Вдовий траур или лоск? Вид певицы Жасмин после исчезновения мужа вызвал оторопь 17:26Перенесшая операцию Кудрявцева вышла на работу на костылях 16:42Моложе на 30 лет: изменившаяся Королева годится Николаеву в дочки 16:00Волочкова раскошелилась и возместила нанесенный театру Кадышевой ущерб 14:42"Они не пара": Ковальчук ответила на заявление о расставании с Чумаковым 12:29Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала 10:41"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом 09:43И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом 03:57Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась" 00:33Врач рассказал о бессимптомно протекающих опасных заболеваниях 21:59"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света 20:46Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 19:06Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 17:49Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение 16:33Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 15:48"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта 15:09"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 14:46Вынужденный экономить Лепс расстался с 20-летней возлюбленной 14:01"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур 12:15Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой 11:34"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту 11:06Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе 10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"?
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста

Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста
1064

Замоскворецкий суд поставил точку в судебном процессе между вдовой легендарного актера Владимира Этуша и экспертом ток-шоу, журналистом Денисом Сорокиным. В одной из телевизионных программ Сорокин высказался о состоянии могилы Этуша, указав на слой снега и следы. Вдова актера была оскорблена этим заявлением и обратилась в суд, потребовав компенсацию в размере одного миллиона рублей.

"Я очень рад, что суд встал на мою сторону и своим решением подтвердил, – заявил после заседания Сорокин. – В своей правоте я был уверен на сто процентов с самого начала, потому что лично был на могиле Владимира Абрамовича и видел все своими глазами. Правда, когда начался судебный процесс и я услышал судебную терминологию, разволновался. Это был первый суд в моей жизни за все годы работы! Но рядом со мной был мой ангел-хранитель – адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая, по сути, отстаивала в этом судебном процессе всех журналистов России. А именно – наше право свободно выражать свои мысли. Юлия – адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной. После этого заседания я еще раз убедился, что наша легендарная актриса в надежных руках!"

Фото: личный архив Юлии Вербицкой-Линник

"На самом деле я с Еленой Этуш никогда не ругался и ничего плохого про нее не говорил, – продолжает Сорокин. – Наоборот, во время всех телевизионных программ, посвященных Этушу, всегда был на ее стороне, поддерживал, хвалил ее заботу об актере. Поэтому сам иск от нее для меня был шоком. Не скрою, был удивлен и ее отношением ко мне. Но что ж – это ее право. Но суд, благодаря моему адвокату Вербицкой-Линник, во всем разобрался и вынес законное и обоснованное решение. Хотя на самом деле Елене Этуш я предлагал и предлагаю мир. И даже готов помогать ей в уборке могилы".

Фото: личный архив Дениса Сорокина

"Как я отпраздновал победу? Купил бутылку вкусного, фермерского молока. Я молоко себе редко позволяю, потому что, мне сказали, от него лицо может покрываться красными пятнами. Но после победы в суде не удержался и выпил целую бутылку!" – ликует журналист.

20 марта 2024, 14:35
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

По теме

О могилe Этуша и его жены будет заботиться чужой человек

Тест: угадайте фильм с Владимиром Этушем

"Родилась весной": Екатерина Стриженова показала глазастую кроху с игрушкой

"Родилась весной": Екатерина Стриженова показала глазастую кроху с игрушкой
В Международный день счастья российская звезда поделилась приятным. Поклонники умиляются фото, которое Екатерина Стриженова обнародовала на официальной странице 20 марта. Время бежит стремительно — только начнешь ловить, а на календаре уже не зима давно, в школе за партой не ждут, да и внуки уже подрастают.

"Машенька, примите соболезнования!": Голубкина потеряла родного человека

"Машенька, примите соболезнования!": Голубкина потеряла родного человека
Российская актриса театра и кино потрясена до глубины души. Прежде она светилась изнутри и делилась позитивом с окружающими, а теперь померкла из-за утраты близкого. Мария Голубкина оставила послание на официальной странице. Творческие люди с сильным характером и светлыми помыслами всегда переживают потери близко к сердцу.

Дочь Агутина и Варум уже с ребенком: рожала не сама

Дочь Агутина и Варум уже с ребенком: рожала не сама
В Сети "гуляют" снимки, на которых наследница звездной пары нянчится с малышкой. "Дни.ру" выяснили, что произошло. Наследница артистов Елизавета появилась на свет в 1999 году и стала для них долгожданной отрадой.

Филипп Киркоров рассказал, почему публично не показывал свои новые татуировки

Филипп Киркоров рассказал, почему публично не показывал свои новые татуировки
Недавно Филипп Киркоров поразил своих коллег и поклонников, показав татуировку на всю спину. Народный артист России заявил, что не собирается останавливаться. Примечательно, что в изображении зашифрованы имена его детей – Мартина, Кристины и Аллы-Виктории.

Сергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка

Сергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка
Сергей Жуков рассказал о трудностях воспитания детей. Артист посетил премьеру сказки "Летучий корабль". Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков присутствовал на премьере сказки "Летучий корабль".

Выбор читателей

19/03ВтрИ поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом 20/03СрдУргант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналиста 20/03СрдВдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста 20/03СрдСергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка 20/03СрдЗвезду сериала "Слово пацана" Кологривого после дебоша в баре задержала полиция 20/03СрдФилипп Киркоров рассказал, почему публично не показывал свои новые татуировки