Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

В тесте представлены актеры и актрисы из фильмов "Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Мимино" и "Кавказская пленница".

Многие из нас до сих пор с удовольствием пересматривают советское кино и погружаются в ностальгические чувства. Безусловно, фильмы тех лет были наполнены особой атмосферой любви в родине, дружбы народов и многими другими важными идеями.

"Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Мимино", "Кавказская пленница" и другие фильмы знает наизусть не одно поколение наших соотечественников. А сыгравшие там актеры и актрисы являются кумирами миллионов россиян.



Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест, подготовленный "Дни.ру" и вспомните любимых актеров и актрис.





1. Семнадцать мгновений весны

а. Вячеслав Тихонов

б. Леонид Куравлев

в. Олег Табаков

г. Юрий Визбор





2. Москва слезам не верит

а. Алексей Баталов

б. Савелий Крамаров

в. Александр Бородянский

г. Юрий Васильев





3. Служебный роман

а. Олег Басилашвили

б. Эльдар Рязанов

в. Андрей Мягков

г. Георгий Жженов





4. Мимино

а. Марина Дюжева

б. Нина Русланова

в. Елена Проклова

в. Александра Назарова





5. Кавказская пленница

а. Фрунзик Мкртчян

б. Иннокентий Смоктуновский

в. Георгий Вицин

г. Владимир Этуш





Правильные ответы на тест про советских актеров: 1 – б (Леонид Куравлев), 2 – г (Юрий Васильев), 3 – а (Олег Басилашвили), 4 – в (Елена Проклова), 5 – г (Владимир Этуш)

Кстати, для любителей фильма "Мимино" "Дни.ру" подготовили отдельный тест.