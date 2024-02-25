Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

Проверьте, как хорошо вы знаете любимые фильмы.



Советское кино – это культурный код нашего народа. Мы пересматриваем любимые картины и цитируем персонажей в реальной жизни. А как хорошо вы разбираетесь в автомобилях из советского кино? Пройдите тест и проверьте себя.

1. Этот автомобиль спас жизнь главному герою фильма. Откуда этот кадр?

а. “Бриллиантовая рука” б. “Кавказская пленница” в. “Операция “Ы” г. “Королева бензоколонки”

2. Волга была признаком роскоши и богатства для героя этого фильма. Откуда этот кадр?

а. “Служебный роман” б. “Москва слезам не верит” в. “Иван Васильевич меняет профессию” г. “Бриллиантовая рука”

3. На этом автомобиле два темпераментных друга ездили по Москве. Что за фильм?

а. “Три плюс два” б. “Кин-дза-дза” в. “Мимино” г. “Полосатый рейс”

4. Из какой картины этот яркий желтый автомобиль, узнаете?

а. “Кавказская пленница” б. “Полосатый рейс” в. “Спортлото-82” г. “Три плюс два”

5. А помните, в какой картине был летающий автомобиль? и это не “Гарри Поттер”.

а. “Королева бензоколонки” б. “Кавказская пленница” в. “Бриллиантовая рука” г. “Москва слезам не верит”

6. Автомобиль в этом фильме стал настоящим персонажем. Узнаете кадр?

а. “Место встречи изменить нельзя” б. “Москва слезам не верит” в. “Берегись автомобиля” г. “Зигзаг удачи”

Правильные ответы: 1.б (“Кавказская пленница”); 2.а (“Служебный роман”); 3.в (“Мимино”); 4.в (“Спортлото-82”); 5.в (“Бриллиантовая рука”); 6.в (“Берегись автомобиля”).

Если какие-то из автомобилей не помогли вам угадать фильм, пора пересмотреть любимые советские картины.