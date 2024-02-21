Почему ваш избранник очень похож на отца / Причины схожести отца и мужа

Замечено, что девушки часто делают выбор в пользу партнеров, похожих на своего отца. С чем это связано?

Небезызвестные Зигмунд Фрейд и Карл Юнг уже пытались объяснить причину тяги к партнерам, похожих на родителей. Этому явлению ученые дали названия "Эдипов комлекс" и "комплекс Электры". Первый из них связан с бессознательным влечением сына к матери, а второй дает противоположный эффект, то есть подводит к тому, что существует и бессознательное влечение дочери к отцу.

В наши дни эти рассуждения известных психологов своего времени стали подвергаться критике. А вскоре и вовсе положения, выдвинутые Фрейдом и Юнгом, стали считать ненаучными. Одна из причин – сплошной субъективизм, коего в науке быть не должно.

К неожиданному выводу пришли ученые-генетики. При проведении экспериментов на мышах было установлено, что грызуны выбирают партнеров строго по запаху. Это явление получило название "комплекс гистосовместимости". Это комплекс генов, который определяет иммунитет мыши. Чем более разнообразный набор генов у партнеров, тем большим набором генов будет обладать потомство.

Позже подобные исследования проводились и на людях. Так, например, женщинам предлагали понюхать потные футболки разных мужчин. Дамы выбирали самые привлекательные на их взгляд ароматы. Как выяснилось, людям тоже свойственно тяготение к партнеру с непохожим на сородичей запахом. Вот здесь-то теория Фрейда об Эдиповом комплексе и дает трещину. Ровно как и предположение Юнга.

Главная же причина, почему мы выбираем партнера, похожего на родителя, связана не с физиологией, а с психикой. Прежде всего, мы ищем в потенциальном партнере чувство безопасности, которое дает нам мать или отец в детстве. То есть не физиологическую схожесть, а, скорее, схему поведения, которая была реализована в семье. Если отец был добрым и понимающим, то встретить такого же по характеру человека для девушки будет нормой. Если отец был тираном и манипулятором, к сожалению, именно такой типаж мужчин будет симпатичен для девушки, так как ее психика адаптировалась лишь к подобному нездоровому отношению к ней в детстве.