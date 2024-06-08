В этом тесте прекрасно все: шум волн, тихий штиль, водная гладь и, конечно же, невероятные картины СССР! Без единой ошибки справятся с 5 вопросами, сделав 5 ответов на 5+ только главные знатоки советского кинематографа. Готовы пройти проверку и набрать максимальный балл – 5+?



Море зовет, волна поет, а мы такие... Нет, не загораем и даже не плаваем, а проходим супертест для супергероев, которые рождены и сделаны в эпоху СССР.

1. Одним советским людям удается не только жить на море, но и воспевать его, как это делал певец Магомаев;

2. Другим же уроженцам СССР удается не только отдыхать на море, но и вдохновляться им, как это делал художник Айвазовский;

3. А третьим знатокам времен СССР удается не только помнить все фильмы о море, но и проходить тесты от редакции "Дни.ру", как это делаете вы!

Прямо сейчас каждый любитель морских фильмов СССР может взглянуть на 5 кадров из 5 атмосферных и знаменитых кинолент СССР и набрать абсолютный максимум очков. Но сможете ли это именно вы? Или сразу сдадитесь без боя?



Давайте проверим и узнаем, какая оценка за знание и понимание шедевров СССР вам грозит. Вариантов несколько: 5,4,3,2 или 1? На помощь приходит тест! Угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам! Нужно пройти тест и выбрать для каждой из 5 картинок лишь 1 из 4 типов ответа: «а»; «б»; «в»; «г». Дайте идеальный результат, получите наслаждение, отправьте тест коллегам, родным, друзьям и соседям!

Вопросы к советско-морскому тесту:

1) Как назвали этот кинопроект СССР?

а — К Черному морю (1957)

б — У самого Черного моря (1975)

в — Море студеное (1954)

г — За тех, кто в море (1947)

2) К какому кинофильму СССР с морским названием относится это изображение?

а — Поэма о море (1958)

б — Каникулы у моря (1986)

в — Волны Черного моря (1975)

г — Море нашей надежды (1971)

3) С какой кинолентой СССР связан этот снимок?

а — Морской охотник (1954)

б — Дорога к морю (1965)

в — Морской волк (1990)

г — Море (1978)

4) Какое название носит этот киношедевр СССР?

а — Песни моря (1970)

б — Морские ворота (1974)

в — Море в огне (1970)

г — Морская чайка (1961)

5) Этот стопкадр относится к морскому фильму СССР …

а — Хождение за три моря (1957)

б — Мореплавание Солнышкина (1980)

в — Море зовет (1955)

г — Моряки (1939)

Ответы к тесту о фильмах СССР:

1 >> в: "К Черному морю";

2 >> б: "Каникулы у моря";

3 >> а: "Морской охотник";

4 >> а: "Песни моря";

5 >> в: "Море зовет".

Полностью прошли тест на максимум — поразительный успех, продолжайте удивлять и воодушевлять на победы, как настоящий моряк!