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Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам

Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам
5

Здесь все сразу: запах моря, блеск солнца и, конечно же, любимое кино СССР! Верно дать 5 ответов на 5 вопросов смогут только истинные ценители советского кинематографа! Проверим?

Как говорится, кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих, а кто-то вообще не заморачивается!

1. Одни товарищи путают "Кавказскую пленницу" с "Бриллиантовой рукой".

2. Другие иногда забывают, чем закончилось "Начало".

3. А третьи с легкостью отличают "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" от "Гостьи из будущего".

Но сегодня у каждого есть шанс взглянуть на 5 кадров из 5 любимых и легендарных кинолент СССР и набрать 5 максимальных баллов. Но под силу ли эта победа именно вам? Или победу в этом деле оставите другим?

Давайте проверим и узнаем, хорошо или плохо вы помните и знаете фильмы СССР с летними названиями! Требуется пройти тест и выбрать для каждого кадра только 1 из 4 вариантов ответа: «а», «б»; «в»; «г». Покажите максимальный результат, получите удовольствие, поделитесь тестом с друзьями и близкими!

Вопросы к тесту:

1) Какой это фильм СССР?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а — Лето в журавлином (1974)

б — Это было прошлым летом (1988)

в — Беспокойное лето (1981)

г — Первое лето (1974)

2) К какой ленте СССР с летним названием относится этот снимок?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а — Последнее лето детства (1974)

б — Лето Сахата (1976)

в — Холодное лето пятьдесят третьего... (1987)

г — Лето было только день (1980)

3) С какой кинокартиной СССР связан этот кадр?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а — Лето рядового Дедова (1971)

б — Жаркое лето в Кабуле (1983)

в — Пора летних гроз (1981)

г — Время летних отпусков (1960)

4) Как называется эта киноработа СССР?

Кадр YouTube / @gosfilmofond_rf

а — Щедрое лето (1950)

б — На исходе лета (1979)

в — Лето на память (1987)

г — Звездное лето (1978)

5) Этот фрагмент связан с летним фильмом СССР …

Кадр YouTube / @gtrffilms

а — Пятерка за лето (1974)

б — Лето (1976)

в — Вот и лето прошло... (1972)

г — Летние сны (1972)

Ответы к тесту о фильмах СССР:

1 >> г: "Первое лето";

2 >> а: "Последнее лето детства";

3 >> в: "Пора летних гроз";

4 >> б: "На исходе лета";

5 >> в: "Вот и лето прошло...".

Полностью прошли тест верно — невероятно, продолжайте мотивировать и вдохновлять на победы!

Ответили хотя бы 1 раз ошибочно — такое бывает, постарайтесь пересмотреть киноленты СССР и пройти тест заново!

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2 июня 2024, 12:07
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам

Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @gtrfhumor
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrftv

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