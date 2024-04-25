Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам

Как правило, люди делятся на 3 типа.
1-е все время делают значительные ошибки в тестах.
2-е периодически совершают несущественные ошибки.
3-и не имеют ошибок в тестах вообще.
Давайте проверим, хорошо или плохо вы знаете фильмы СССР с весенними названиями — нужно пройти тест и выбрать 1 из 4 вариантов ответа: «а», «б»; «в»; «г».
Вопросы к тесту:
1) Какой это фильм СССР?
а — "Весенние голоса"
б — "Неповторимая весна"
в — "Весна на Заречной улице"
г — "Весенняя мелодия"
2) К какой ленте СССР с весенним названием относится кадр?
а — "Майская ночь, или Утопленница"
б — "Март-апрель"
в — "Несрочная весна"
г — "Весенняя путевка"
3) С каким шедевром кино связан кадр?
а — "Апрельские сны"
б — "Майская ночь, или Утопленница"
в — "Майские звезды"
г — " Весна, цветы и, конечно... любовь"
4) Как называется эта киноработа СССР?
а — "Весна на Заречной улице"
б — "Был месяц май"
в — "Март-апрель"
г — "Майский снег"
5) Кадр связан с весенним фильмом СССР ….
а — "Майские звезды"
б — "Несрочная весна"
в — "Весенние голоса"
г — "Весенняя мелодия"
Ответы к тесту о фильмах СССР:
1 >> в: "Весна на Заречной улице";
2 >> а: "Майская ночь, или Утопленница";
3 >> а: "Апрельские сны";
4 >> б: "Был месяц май";
5 >> б: "Несрочная весна".
Решили тест верно — приятно, продолжайте радовать успехами дальше!Ответили хотя бы 1 раз ошибочно — досадно, вернитесь к началу и повторите тест!