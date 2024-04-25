Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Четверг 25 апреля

12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке 06:53Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов 03:34Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели 00:22Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае 21:46Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата 19:26Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак 15:59Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего 14:23Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР 13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать 21:07"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела 18:04Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта 15:08Гимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР 12:18Тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов 09:08Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы 06:05Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам

Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам
124

Мир, май, труд – все перетрут. Пройдите тест и дайте максимальный результат!

Как правило, люди делятся на 3 типа.

1-е все время делают значительные ошибки в тестах.

2-е периодически совершают несущественные ошибки.

3-и не имеют ошибок в тестах вообще.

Давайте проверим, хорошо или плохо вы знаете фильмы СССР с весенними названиями — нужно пройти тест и выбрать 1 из 4 вариантов ответа: «а», «б»; «в»; «г».

Вопросы к тесту:

1) Какой это фильм СССР?

Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

а — "Весенние голоса"

б — "Неповторимая весна"

в — "Весна на Заречной улице"

г — "Весенняя мелодия"

2) К какой ленте СССР с весенним названием относится кадр?

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

а — "Майская ночь, или Утопленница"

б — "Март-апрель"

в — "Несрочная весна"

г — "Весенняя путевка"

3) С каким шедевром кино связан кадр?

Кадр YouTube / @gtrfhumor

а — "Апрельские сны"

б — "Майская ночь, или Утопленница"

в — "Майские звезды"

г — " Весна, цветы и, конечно... любовь"

4) Как называется эта киноработа СССР?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а — "Весна на Заречной улице"

б — "Был месяц май"

в — "Март-апрель"

г — "Майский снег"

5) Кадр связан с весенним фильмом СССР ….

Кадр YouTube / @gtrftv

а — "Майские звезды"

б — "Несрочная весна"

в — "Весенние голоса"

г — "Весенняя мелодия"

Ответы к тесту о фильмах СССР:

1 >> в: "Весна на Заречной улице";

2 >> а: "Майская ночь, или Утопленница";

3 >> а: "Апрельские сны";

4 >> б: "Был месяц май";

5 >> б: "Несрочная весна".

Решили тест верно — приятно, продолжайте радовать успехами дальше!

Ответили хотя бы 1 раз ошибочно — досадно, вернитесь к началу и повторите тест!

ДНИ в Telegram

25 апреля 2024, 12:10
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

По теме

Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР

Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно!

Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно!
Время для этого занятия выдалось неподходящее. Она была еще неподготовленной девочкой. Стало известно, как себя повела Настасья Самбурская в ответственный момент с партнером и к чему это привело. 37-летняя Настасья Самбурская проанализировала первый поцелуй в своей жизни: публике предстоит сделать выводы.

С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024

С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024
Премия "Электронная Буква"-2024 представляет собой значимое событие в мире литературы и digital-технологий, призванное поддерживать и отмечать достижения в этой области. С 25 апреля начинается прием произведений на премию "Электронная Буква"-2024, которая является крупнейшей литературной премией в России в области электронных и аудиокниг.

72-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках

72-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках
Александр Розенбаум, несмотря на свои 72 года, остается активным и энергичным артистом. Певец не собирается уходить со сцены. Гастрольный график Розенбаум наполнен выступлениями практически каждый день, и Розенбаум не планирует снижать интенсивность своей работы.

Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом
Эмбер Херд отметила свое 38-летие в одиночестве. Она поделилась с поклонниками особым моментом. В своем посте в социальных сетях она рассказала о том, как провела день рождения в стиле шампанского, демонстрируя фото, на котором она наслаждается бокалом шампанского в винном погребе.

Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера

Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера
Аль Пачино – легенда Голливуда, чье имя стало синонимом актерского мастерства и таланта. Сегодня ему исполняется 84 года – по этому поводу вспоминаем любопытные факты из его биографии. Интенсивность игры Пачино впечатляет зрителей по всему миру.

Выбор читателей

24/04СрдСложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 23/04ВтрПосле слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 23/04ВтрТатьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 24/04СрдЛетальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 23/04ВтрАктрису Захарову заподозрили в новой беременности 23/04ВтрНаплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей