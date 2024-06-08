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Суббота 8 июня

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Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года

Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года
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Сегодня особая дата, которая решила судьбу артиста, довела его до суда и приговора. Актер он еще или уже навсегда уголовник? Возможно ли дождаться глубокого раскаяния и искупления? Что сделалось с Ефремовым, с его талантом, творчеством?

8 июня, 2020 год. Эта дата разделила жизнь Михаила Ефремова на "до" и "после". До: всенародная любовь, громкие роли, творческие успехи. После: ДТП, унесшее человеческую жизнь, суд, приговор, колония.

Был кумиром, стал уголовником. Был на вершине славы, оказался на скамье подсудимых. Трагический парадокс, заставивший задуматься о цене ошибки и о границе между талантом и ответственностью, о хрупкости человеческой жизни.

Начался уже 5 год виноватого молчания после грома аплодисментов. Груз прошлого давит за колючей проволокой в колонии вместо сверкания софитов. Время, увы, не сотрет из памяти эту трагедию, но, возможно, поможет осознать глубину содеянного.

Общество разделилось: одни не простят Ефремову роковой ошибки, другие верят в его раскаяние. Но время не повернуть вспять, погибшего не вернуть. Остается лишь жить с грузом прошлого, пытаясь искупить вину перед памятью погибшего и обществом.

Сможет ли Михаил Олегович вернуться к нормальной жизни после освобождения? Обретет ли он когда-нибудь прощение? Найдет ли в себе силы жить дальше, неся бремя содеянного? Покажет время. А пока – тишина. Тишина, нарушаемая лишь стуком тюремных часов, отсчитывающих минуты искупления.

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8 июня 2024, 18:01
Кадр YouTube / @AvtoradioMoscow
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Фоторепортаж

Лучшие роли алкоголика Ефремова

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Михаил Ефремов. Фото: &quot;Фурцева&quot; (2011)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Департамент&quot; (2013)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Гражданин Никто&quot; (2016)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Одесский пароход&quot; (2019)

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