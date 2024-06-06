Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Четверг 6 июня

18:56Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова 14:0541-летняя Сати Казанова объявила о беременности 13:48Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте? 12:40Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва 14:27Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? 12:45Увлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 12:39Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ 10:57"Петь уже не надо": участник "Голоса" отправил на пенсию эстрадных ветеранов 10:37Никас Сафронов объявил о поиске новых наследников среди россиян 09:05В Москве экстренно госпитализирована звезда "12 стульев" Нина Гребешкова 06:21Барбара Брыльска отмечает 83-летие: интересные факты из жизни звезды “Иронии судьбы” 03:18Чем грозит недостаток жидкости и еда всухомятку? 00:37Прохор Шаляпин сделал громкое заявление о романе с Еленой Степаненко 21:29ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино? 18:36"Нельзя лечить": Зара поставила точку в вопросе ухода со сцены 18:20Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда 17:13Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа 16:29Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 14:07ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме "Собачье сердце" 13:42Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 11:30"Помогите": содержание записки онкобольной Кейт Миддлтон вызвало тревогу 10:51Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд 09:18В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу 06:33Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе 03:17Певица Валерия откровенно заговорила о разводе с Пригожиным 00:14Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо 22:19Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня 21:37"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите 18:29В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район" 16:56Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 16:36Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня 14:32Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 12:50Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:05Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств 11:43Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 10:28Кудрявцевой пришлось срочно везти дочь в больницу после инцидента 10:18Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно 10:15Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова 09:48Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова

Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова
163

Данила Козловский, ранее звезда российской сцены, в дни 2024 года все значительнее дистанцируется от Родины. В то время как на Родине в РФ его новые выступления не анонсируются, Данила активно гастролирует за рубежом, представляя музыкальный спектакль-шоу "Frank". Долгожданной остановкой в гастрольном графике июня у Козловского значится город Тбилиси, столица Грузии.

"Дорогая Грузия, дорогой Тбилиси, жду не дождусь своего приезда в ваш солнечный прекрасный город: 14 и 15 июня — Театр имени Грибоедова — музыкальный спектакль-шоу "Frank", — таким сообщением в соцсети Козловский анонсировал свое зарубежное выступление.

Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова. Фото: соцсети

Билеты на спектакль гастролирующей за рубежом звезды пользуются значительным спросом. Вместимость грузинского театра имени Грибоедова в Тбилиси — 810 мест. За неделю до анонсированного выступления 14 июня 2024 года, о котором высказался оставивший Родину Данила Козловский, в продаже осталось чуть более 100 билетов, причем исключительно в партере.

Фото: biletebi.ge

Судя по схеме зала театра, даже самые дорогие по стоимости билеты за 220 лари (около 7 тысяч рублей РФ) на музыкальный спектакль-шоу "Frank" активно продаются: сегодня, 6 июня, доступно всего 22 места. Билеты подешевле – за 200, 180, 160 и 140 лари – также пользуются спросом. В то же время самые дешевые места, стоимостью от 60 лари (около 2 тысяч рублей РФ), уже полностью распроданы.

Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова. Фото: соцсети

Ранее сообщалось о другой звезде российской сцены, которая, как и Данила Козловский, в дни 2024 года дистанцируется от Родины. После эмиграции из РФ в США обладатель громкого имени Никита Пресняков анонсировал новый и долгожданный график гастролей за рубежом. Однако спрос на музыкальное выступление эмигранта 21 мая 2024-го в солнечном Сан-Франциско до последнего оставался незначительным, поэтому звездный россиянин даже обозначил распродажу билетов, снизив их полную стоимость на 20%, на Родине это спровоцировало волну иронии и насмешек от местных.

В майские и июньские дни 2024-го в городах России обсуждают звезд, решивших эмигрировать или просто взять дистанцию относительно российской сцены. Местами остаются вопросы, не "продались" ли Козловский и Пресняков за рубежом, чтобы покрасоваться и подчеркнуть свою значимость в РФ? Судя по цифрам, Грузия ждет спектакль-шоу "Frank" с Данилой Козловским, а обладающий громким именем Никита Пресняков представляет США свою музыку "подешевле" вопреки насмешкам. А на сегодняшний день, 6 июня, это значит, что оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова. Что будет после – покажет время.

Подпишись в Telegram

6 июня 2024, 18:56
Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стильный брат затмил Козловского

Данила Козловский и его старший брат Егор сделали доброе дело для тысяч детишек: выпустили "Азбуку 2.0" – интерактивный букварь с дополненной реальностью.
Родственник знаменитого актера стал продюсером, автором и создателем книги. На презентации Егор предстал перед репортерами во всем блеске: он был гладко выбрит и стильно одет.
Некоторые отметили, что Егор даже затмил небритого и меланхоличного Данилу.
Данила улыбался, только когда общался с детьми.
Козловский-младший помог старшему брату с пиаром его творения и озвучил раздел с буквой "Я" – Ягуар.
Актриса Ирина Лачина подарила свой голос букве "К" – Козел.
Певица, победительница первого сезона шоу "Голос" Дина Гарипова озвучила букву "Т" – Тигр.
Данила с удовольствием общался с детьми. Намного охотнее, чем с журналистами.
Козловский даже порисовал немного с маленькими гостями презентации.
Данила принял участие в мастер-классе, который провела для подопечных Фонда "Б.Э.Л.А. - дети-бабочки" художник Софья Ускова.
На презентации детям были подарены Азбуки, а создатели проекта оставили всем желающим автографы.
Егор озвучил в своей интерактивной книге букву "А"- Акула.

По теме

39 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам

Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова
Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

41-летняя Сати Казанова объявила о беременности

41-летняя Сати Казанова объявила о беременности
Певица Сати Казанова встретила свое "вымоленное чудо". Певица объявила, что ждет ребенка. В возрасте 41 года она поделилась радостной новостью со своими поклонниками, продемонстрировав округлившийся живот в личном блоге.

Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте?

Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте?
В Советском Союзе физическому воспитанию и спорту уделялось огромное внимание. Этот аспект жизни советского общества был неотъемлемой частью идеологии страны. Спортсмены из СССР часто доминировали на Олимпийских играх и других международных соревнованиях, что подчеркивало важность спорта в культуре.

Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу

Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу
Ольга Орлова выразила свое восхищение верностью и преданностью вдовца Петра Чернышева. Звезда предложила занести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу за его невероятные усилия и любовь к своей супруге. Эти заявления были сделаны Орловой в эфире одного из федеральных телеканалов после трагической кончины звезды телесериала "Моя прекрасная няня".

Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России

Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России
Телеведущая Анфиса Чехова вызвала обсуждения в социальных сетях. Это случилось после того, как она отправила своего 12-летнего сына Соломона на каникулы в Грузию к его отцу, актеру Гураму Баблишвили. Анфиса поделилась информацией о поездке наследника.

Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности

Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности
Диетолог Наталья Лазуренко раскрыла секрет похудения 68-летней певицы Ларисы Долиной. Эксперт отметила, что для поддержания результатов необходимо изменить систему питания. Лариса Долина никогда не скрывала, что стремится сохранить молодость и подтянутую фигуру.

Выбор читателей

05/06СрдТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 05/06СрдУвлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 05/06СрдАртист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 05/06СрдСтриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 04/06ВтрТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино? 05/06СрдТест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР?