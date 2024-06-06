Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова

Данила Козловский, ранее звезда российской сцены, в дни 2024 года все значительнее дистанцируется от Родины. В то время как на Родине в РФ его новые выступления не анонсируются, Данила активно гастролирует за рубежом, представляя музыкальный спектакль-шоу "Frank". Долгожданной остановкой в гастрольном графике июня у Козловского значится город Тбилиси, столица Грузии.

"Дорогая Грузия, дорогой Тбилиси, жду не дождусь своего приезда в ваш солнечный прекрасный город: 14 и 15 июня — Театр имени Грибоедова — музыкальный спектакль-шоу "Frank", — таким сообщением в соцсети Козловский анонсировал свое зарубежное выступление.

Билеты на спектакль гастролирующей за рубежом звезды пользуются значительным спросом. Вместимость грузинского театра имени Грибоедова в Тбилиси — 810 мест. За неделю до анонсированного выступления 14 июня 2024 года, о котором высказался оставивший Родину Данила Козловский, в продаже осталось чуть более 100 билетов, причем исключительно в партере.

Судя по схеме зала театра, даже самые дорогие по стоимости билеты за 220 лари (около 7 тысяч рублей РФ) на музыкальный спектакль-шоу "Frank" активно продаются: сегодня, 6 июня, доступно всего 22 места. Билеты подешевле – за 200, 180, 160 и 140 лари – также пользуются спросом. В то же время самые дешевые места, стоимостью от 60 лари (около 2 тысяч рублей РФ), уже полностью распроданы.

Ранее сообщалось о другой звезде российской сцены, которая, как и Данила Козловский, в дни 2024 года дистанцируется от Родины. После эмиграции из РФ в США обладатель громкого имени Никита Пресняков анонсировал новый и долгожданный график гастролей за рубежом. Однако спрос на музыкальное выступление эмигранта 21 мая 2024-го в солнечном Сан-Франциско до последнего оставался незначительным, поэтому звездный россиянин даже обозначил распродажу билетов, снизив их полную стоимость на 20%, на Родине это спровоцировало волну иронии и насмешек от местных.