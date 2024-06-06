Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности

Диетолог Наталья Лазуренко раскрыла секрет похудения 68-летней певицы Ларисы Долиной. Эксперт отметила, что для поддержания результатов необходимо изменить систему питания.



Лариса Долина никогда не скрывала, что стремится сохранить молодость и подтянутую фигуру. Певица применила жесткую диету, благодаря которой за год похудела на 20 килограммов.

Однако диетолог предупредила о возможных негативных последствиях ограничений в рационе. Лазуренко отметила, что несоблюдение режима питания и сна, особенно в условиях напряженного творческого графика, может негативно сказываться на метаболизме и способствовать накоплению лишнего веса. Лариса Долина, несмотря на сложности, сумела изменить свой метаболизм и снизить вес.

Доктор Лазуренко подчеркнула, что важно не только снизить вес, но и удержать результат, избегая постоянных ограничений и запретов. Она рекомендовала строить гармоничные отношения с едой, объясняя пользу различных продуктов для организма и подчеркивая важность сбалансированного питания.

Касаясь конкретных продуктов, диетолог отметила, что фрукты обладают полезными веществами, но их употребление может привести к быстрому повышению уровня глюкозы, что в свою очередь стимулирует выработку инсулина и накопление жировой ткани. Она также подчеркнула важность осмотрительного потребления быстрых углеводов из сладостей.

Резюмируя свои рекомендации, доктор Лазуренко рекомендовала Ларисе Долиной уделить внимание долгосрочной перспективе в работе со своим организмом. Певице стоит выбрать более разумную систему питания и создать персонализированный комплекс мероприятий, который включает в себя питание, физическую активность и поддержку нутрицевтиками.