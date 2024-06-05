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ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном
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Знаете ли вы советский кинематограф как свои 5 пальцев? Можете ли вы доказать это на оценку 5 без подсказок? А ну-ка проверим – вспомним старые добрые киноленты! Не проходите мимо, тогда говорящие по телефону герои будут рядом!

Держава СССР была исключительно прекрасной и величественной. Драгоценный фонд кино, который она подарила, на редкость осмысленное и несравненное по своему сценическому масштабу, предназначенное и детям, и взрослым. Кинорежиссеры нового времени не раз пытались повторить триумф кино советской державы, но сразу сдавались. Давайте попробуем воссоздать драгоценные смыслы величайшего кино СССР и пройти телефонный тест от команды «Дни.ру»!

Мы приготовили для вас 5 кадров из картин Мосфильма, на каждом из них есть минимально 1 телефон. Вспомните названия 5 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 5 вариантов ответа в тесте под метками «А», «Б», «В», «Г», «Д», по порядку.

Признаем, что 1 снимок из фильма СССР с телефоном дает лишь незначительную подсказку, чтобы быстро определить сценарии и названия. Однако ценители картин СССР непременно узнают все 5 по-сказочному прекрасные произведения советского кинематографа. В дальнейшем будут указаны правильные ответы и все смогут оценить пройденный эксперимент: и знатоки, и новички в тестах, и даже действующие кинорежиссеры!

1) Это кино СССР, где сняли телефон, имеет название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Иван Васильевич меняет профессию"

Б — "Ищите женщину"

В — "Берегите мужчин"

Г — "Живите в радости"

Д — "Честный, умный, неженатый..."

2) в этом кадре изображена сцена из советского фильма ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Мир в трех изменениях"

Б — "Ход конем"

В — "Три плюс два"

Г — "Служебный роман"

Д — "Гараж"

3) Этот кадр относится к ленте Мосфильма, которая называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Берегите мужчин"

Б — "Большая перемена"

В — "Служебный роман"

Г — "Гараж"

Д — "Самая обаятельная и привлекательная"

4) этот Изображенный очкарик на телефоне из советской киноленты Мосфильма с названием ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Живите в радости"

Б — "Иван Васильевич меняет профессию"

В — "Ход конем"

Г — "Старики-разбойники"

Д — "Любовь и голуби"

5) Это кино СССР, где снялся усач с телефоном, имеет название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А — "Старики-разбойники"

Б — "Самая обаятельная и привлекательная"

В — "Любовь и голуби"

Г — "Большая перемена"

Д — "Девушка без адреса"

Смотрите правильные ответы на тест для ценителей советского кино:

1) А — "Иван Васильевич меняет профессию"; 2) Б — "Ход конем"; 3) В — "Служебный роман"; 4) Г — "Старики-разбойники"; 5) Д — "Девушка без адреса".

Оцените результат теста. Узнали 5 фильмов по 5 кадрам? Набрали 5 очков? На оценку 5 вы и прошли!

А если допустили ошибку — советуем не сдаваться сразу. Докажите свои знания результатом и попробуйте пройти тест еще раз.

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5 июня 2024, 20:37
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях

Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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