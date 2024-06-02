Солнечное настроение летом: готовим морковные оладьи с сыром

Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном

Выпускной вечер в 2024 году – грандиозное событие для виновников торжества. Как и в старые добрые времена, выпускники прощаются с детством, волнуются перед неизвестностью... Вот только антураж этого праздника с каждым годом меняется до неузнаваемости. Современная молодежь штурмуют рестораны, щеголяет в дизайнерских нарядах от кутюр, позволяет себе лишнего. В эпоху СССР такого не было, и не только при Сталине! Помните, как отмечали школьный выпускной в далеком 1985-м? Звезда российской эстрады, певица Валерия, не понаслышке знает, чем советский праздник отличается от сегодняшнего марафона хайпа и пафоса.