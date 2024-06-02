Как музыка влияет на развитие речи ребенка?

Есть ли связь между речевым и музыкальным развитием ребенка? Однозначного ответа на этот вопрос у ученых пока нет. Однако, педагоги, работающие с детьми, интуитивно используют ритм и музыку, чтобы "разговорить" детей с задержками и нарушениями речевого развития.



Есть ли связь между речевым и музыкальным развитием ребенка? Однозначного ответа на этот вопрос у ученых пока нет. Однако, педагоги, работающие с детьми, интуитивно используют ритм и музыку, чтобы "разговорить" детей с задержками и нарушениями речевого развития. В программы для детей с нарушениями речи активно включаются различные виды музыкальной терапии, а также аудиотренинги, такие как тренинг по методу профессора А. Томатиса.

Эксклюзивно для "Дни.ру" о связи музыки и развития речи рассказала Виктория Ефимова – психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель клиники "Прогноз", профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И.Герцена.

С какой стороны можно подойти к анализу возможной связи между речью и музыкой? Обычно пытаются анализировать эволюцию языкового развития человека. Но тут есть проблема: нет точных данных о том, откуда изначально возникла речь – из вокализаций или из жестов.

Но можно пойти с другой стороны. Как для овладению речью, так и для музыкального развития важен слух. И тут оказывается, что нейрофизиологи пришли к очень интересным выводам. Дети до 9 месяцев являются универсальными лингвистами – они различают фонемы различных языков, даже тех, с которыми никогда не сталкивались в жизни. Кроме того, именно в младенческом возрасте дети обладают абсолютным музыкальным слухом – то есть, являются универсальными музыкантами.

Долгое время считалось, что музыкальное развитие зависит от развития речи -сначала нужно научиться говорить, а потом развивать музыкальные способности. Однако сейчас выдвинута гипотеза о коэволюции (совместном развитии) языковых и музыкальных способностей ребенка. Как в языке, так и в музыке ребенок в первую очередь осваивает ритм и интонацию. Восприятие ритма и интонации начинается еще внутриутробно.

Интересно, что к возрасту 9 месяцев младенец не только перестает быть универсальным лингвистом, он перестает различать элементы музыки, с которыми не сталкивается в своей жизни. То есть, после 9 месяцев мозг ребенка настраивается на восприятие родного языка и родной музыки.

Так как развитие мозга ребенка тесно связано с опытом, важно не забывать о тех областях повседневной жизни, где родная речь сочетается с родной музыкой. В первую очередь – это колыбельные песни, которые присутствуют во всех культурах.

Хорошо, если мама начинает петь малышу колыбельные, еще до того, как он родился, ведь с 20 недели внутриутробной жизни ребенок слышит мамин голос, постепенно начинает на него реагировать, и даже запоминает мелодии, которые поет мама.

Колыбельные песни обладают уникальным потенциалом. Их ритм соответствует биению сердца человека. Многочисленные научные исследования показывают, что колыбельные успокаивают не только малыша, но и маму. Это необычайно важно, потому что в течение первого года жизни мама и ребенок продолжают в психологическом плане являться одним целым.

Еще один важный механизм, связанный в том числе и с колыбельными песнями – это механизм "навязывания ритма". Первое, что слышит ребенок – это биение маминого сердца и звуки ритмичного дыхания мамы. С помощью ритма нервная система ребенка синхронизируется с организмом мамы. Так же действуют и колыбельные песни: внешний ритм воздействует на механорецепторы – клетки, которые регистрируют звуки, соматосенсорную и вестибулярную информацию. Это влияет не только на физическое, но и на ментальное развитие ребенка. Особенно на развитие его речи.