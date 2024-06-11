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Вторник 11 июня

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56-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована

56-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована
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Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова госпитализирована. У 56-летней спортсменки обнаружена опухоль головного мозга.

По информации телеграм-канала Mash, состояние Мастерковой оценивается как среднее по степени тяжести. Она находится в нейрохирургическом отделении и готовится к операции.

"Предварительно, ее готовят к операции на опухоли в голове. Ее ждет полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы", — сообщает источник. Светлана Мастеркова завершила свою профессиональную карьеру в 2003 году. Она является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 и 1500 метров, а также многократной чемпионкой мира и Европы.

После завершения спортивной карьеры Мастеркова работала спортивным комментатором и участвовала в различных телевизионных проектах. О личной жизни спортсменки известно немного. Она была замужем за четырехкратным чемпионом СССР по шоссейным велогонкам Асятом Саитовым, от которого родила дочь Анастасию.

Диагноз опухоли головного мозга является серьезным и требует своевременного лечения. Оперативное вмешательство является одним из основных методов лечения данного заболевания. Неравнодушные россияне выражают надежду на то, что операция пройдет успешно, и Светлана Мастеркова сможет вернуться к полноценной жизни. Вся спортивная общественность и многочисленные поклонники Светланы Мастерковой переживают за ее здоровье и желают ей скорейшего выздоровления.

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11 июня 2024, 17:05
Светлана Мастеркова. Фото: соцсети
Mash✓ Надежный источник

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