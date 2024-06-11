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Вторник 11 июня

15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин 13:39Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру 11:25ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 08:08Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы? 06:06"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение 03:13Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году 00:03"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид 19:29Тест: насколько хорошо вы знаете советский дизайн? 18:06Это имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой 16:21Появление Гузеевой с единственной дочерью и малышкой на руках произвело фурор 15:18Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 14:3645-летняя Гурцкая рассказала про отношения с сыном-подростком 14:22Тоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру 13:16 "Слюнявчик" от Киркорова: как певец видит будущее своих детей? 11:35Напрягите мозг! Только знатоки кино СССР справятся с этим тестом 11:28Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР 08:49Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин 08:05Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 06:40"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала 06:07От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением 03:01Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные" 00:02Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне 21:06Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде 18:08Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной! 15:05Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа 12:03Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 09:09ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим? 06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой 03:18Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные
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"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию

"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию
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Ксения Анатольевна вышла на связь 11 июня в своем аккаунте в соцсети. Она разместила пост о важности поддержки. Также звезда заявила, что занимается реабилитацией. Речь идет о восстановлении здоровья ребенка: именно он является потерпевшим в резонансном деле о изнасиловании, произошедшем в Республике Тыве полтора года назад. Изучению этой проблемы Ксения Анатольевна, будучи неравнодушной, посвятила последние недели!

Как отметила Собчак, на фоне оказания медицинской поддержки важной остается информационная составляющая проблемы, коснувшейся ребенка. В сетевом аккаунте журналистка оставила пост, где отметила, что мальчику, который является потерпевшим в скандальном происшествии (случившемся в сибирской республике), на днях оказали оперативную медицинскую помощь. Ему сделали вторую операцию. Ксения установила с его мамой связь.

Более того, она проинформировала о состоявшихся съемках в Тыве: но не только чтобы помочь мальчику, а также разобраться в произошедшем. Дочь Анатолия Собчака делает ставку на усиление явного резонанса дела, хотя время не повернуть назад. Неравнодушная вышла в соцсети с заявлением о создании большого, "очень сложного" репортажа.

"Я наконец готова поделиться тем, чем мы с командой занимались в последние недели. Мы занимались съемками большого и очень сложного репортажа, посвященного делу об изнасиловании мальчика в Республике Тыве. Реабилитацией ребенка я уже занимаюсь, об этом мы писали на прошлой неделе — мальчику на днях сделали вторую операцию!", — поделилась информацией в неравнодушном заявлении звезда.

Как отметила автор поста, репортаж готов. Но создательница репортажа (Собчак) также рассказала о поиске психолога. Важно, чтобы он понимал речь, которая характерна для живущих в Тыве!

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11 июня 2024, 14:54
Фото: Авилов Александр / Агентство "Москва" / www.mskagency.ru
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

Фото: Александр Рюмин /ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

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