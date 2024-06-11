Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году

Многоуровневый город с огромным количеством зелени и необычным ландшафтом — такой показали нам Москву образца 2124 года в фильме «Сто лет тому вперед», снятом по мотивам книг Кира Булычева. Пасторальные картинки заставили скептиков ухмыльнуться: мол, скорее в столице закончатся деревья, чем плитка.
Мы показали эти кадры архитектору, чтобы узнать: наша ли это реальность.
«Футуристические фильмы хороши тем, что их авторы стараются предсказать будущее, визуализируя информацию из различных источников», — говорит специалист Валерия Савиных.
Так что столицу будущего рисовали не «из головы». Да, это очень похоже на фантазии искусственного интеллекта, но, если присмотреться, в кадре найдется все, о чем сегодня активно спорят архитекторы, дизайнеры и эксперты по благоустройству.
«Очень много озеленения, плавных форм, — перечисляет тренды эксперт. — Город начинает развиваться не только линейно, перестает быть строго плоским, как три века назад. Он становится полноценным трехмерным пространством. Уже сейчас мы видим это в мегаполисах — чтобы обслуживать небоскребы, нужны развязки разного уровня. Над землей поднимается транспорт, железная дорога, появляется новый уровень горизонта. Так что картинку в фильме нарисовали довольно точную».
Но жить в этом многоуровневом мире мы сможем, только если его будет держать «зеленый» каркас. Архитектор уверена: скоро мы обязательно придем к тому, что надо больше сажать деревьев, чем вырубать их.
«Говорят, к 2035 году мы будем 80% процентов времени проводить в виртуальном мире. Тогда природа станет якорем, точкой возврата, заземления, которая вернет нас в реальность Футуристы точно знают, что люди не смогут жить без природы», — заключает Валерия Савиных.
ГДЕ ПРИКОСНУТЬСЯ К БУДУЩЕМУ В МОСКВЕ — ВЫБОР ЭКСПЕРТА
Зарядье. Сверху — парк, внутри — торговые центры и медийное пространство. За культурными пластами, которые прячут под землю, будущее. Та же история и с площадью Павелецкого вокзала.
ВДНХ. В частности, павильон «Атом». Яркий пример того, как архитектура начинает сливаться с пространством.
«Лента Мебиуса» на том же ВДНХ. Аттракцион показывает, как пространство объединяет человек с природой в единое бесконечное целое.