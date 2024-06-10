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Понедельник 10 июня

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Это имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой

Это имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой
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После отъезда Аллы Пугачевой из России звание Примадонны оказалось вакантным. В тусовке давно гадают, кто может заменить легендарную певицу на эстрадном олимпе.

Татьяна Буланова считает, что далеко ходить не надо. В беседе с корреспондентами издания "МК" Буланова назвала имя преемника Пугачевой. По ее мнению, место Примадонны занял Филипп Киркоров.

"Примадонн, конечно", — иронично отметила Буланова, намекая на самопровозглашенное звание Киркорова. "Он же сам объявил, что он теперь – Примадонн. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачева – единственный артист в своем роде. И Филипп Киркоров – единственный артист в своем роде", — добавила она.

Буланова подчеркнула, что не признает "кличек" в шоу-бизнесе. Сама она никогда не короновала себя и не собирается этого делать в будущем. "Я вообще не понимаю, что такое 'Примадонна', 'Король', 'Царица', 'Императрица'. Есть артисты, у которых имеется определенное количество поклонников. С годами их количество растет. Это главное. А так можно назвать себя как угодно. Я могу, например, сказать, что я – Клеопатра. Но это же глупость какая-то", – говорит звезда.

Стоит отметить, что после отъезда Пугачевой музыкальные критики называли имена нескольких певиц, которые могли бы занять ее место на эстраде. Среди них были Лариса Долина, Азиза и Лолита. Однако, по мнению Булановой, ни одна из них не может сравниться с Аллой Пугачевой. "

По мнению Булановой, современная эстрада испытывает нехватку молодых и талантливых артистов, которые могли бы претендовать на столь высокое звание. Она призывает молодых артистов развивать свой талант и предлагать публике что-то новое и оригинальное.

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10 июня 2024, 18:06
Алла Пугачева. Фото: соцсети
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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