"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Алла Пугачева имела свой нерушимый авторитет и всегда казалась главной певицей. Сначала она, потом все остальные. Но все ли так гладко на самом деле?



Родилась Алла Борисовна 15 апреля 1949 года, поэтому сегодня она принимает множество поздравлений. Редакция "Дни.ру" обратилась к специалисту, чтобы узнать об имениннице самое интересное. В день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна — что на самом деле стоит за головокружительным успехом Пугачевой. Подробностями делится нумеролог Анна Салемская.

Вся матрица Аллы Пугачевой мощная, денежная и влиятельная. Центральная и главная энергия Аллы "Императрица". Для нее важны статус и материальные блага и она готова их принимать. Но эта тройка иногда уходит в минус, что приводит к проявлению властности, желанию всё контролировать. Все ведь знают, что Примадонна не допускала на эстраду тех, кто был ей не мил. Такая женщина может подавлять своих подчиненных, домочадцев, мужа. Так же именно 15 Аркан и повел Пугачеву на эмиграцию за пределы страны. Очень часто он уходит в минус и начинает творить необъяснимое дела.

Но наша Примадонна с детства не была тихоней, у нее был своенравный характер, она умела за себя постоять, за что в школе ее прозвали "фельдфебель".

По 4 Аркану у Аллы проявляется сильный мужской архетип. Она и коня на скаку остановит, и мнение свое выскажет, даже если это грозит серьезными последствиями.

У нее вся матрица про деньги, власть, силу, признание. Если Пугачева чего-то хочет, то пойдет по головам.

Но и без чертовщинки не обошлось. Ведущая энергия Аллы - 15 Аркан "Дьявол". Она очень харизматична и другие летят на это, как мотыльки. Такой человек ни в чём себе не отказывает, показывает и наслаждается своими страстями, а также обнажает эти же страсти у других, как бы показывая кто есть кто. Она отлично считывает людей, чувствует их и всегда знает, как получить желаемое. Умение зарабатывает большие деньги, крутиться в высших кругах, иметь одурманивающее обаяние – все это во всей красе характеризует Пугачеву.

Свой кармических хвост Алла Пугачева проживает 50/50. Карма 9-15-6 "Мир страстей и сказок". Такие люди с детства артистичны, много фантазируют и мечтают, любят красиво одеваться. Но этот хвостик даёт и минус в виде страсти вместо глубоких чувств и частой смены партнеров.

Вдохновляет Аллу 19 Аркан Солнце, это энергия денег и процветания, известности, умение зажечь в себе свет и этим светом делиться с людьми, зарабатывать много денег, вести светский образ жизни, сиять. А окружающие очень любят находиться рядом с таким человеком и греться в лучах его света.

Несмотря на такие сильные цифры и энергии в матрицы, главное предназначение в жизни у Аллы Борисовна Пугачевой – это поиск внутренней гармонии, приобретение мудрости, поиск смысла, накопление знаний и опыта и главное – это передача этого опыта людям.

Пугачева, можно сказать, от рождения обречена была на успех и статус. У нее отличный ум, умение себя подать и талант заводить знакомства для расширения своего влияния. Она позволяла себе все и даже чуточку больше без оглядки на чужое мнение, выходила за рамки и жила на полную.

Да, по энергиям Алла Пугачева уходила в минус и продолжает это делать, но иногда именно минус позволяет человеку стать тем, кем он и правда является.

